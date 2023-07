VM-profilene: Superveteraner og megastjernens datter

Dette VM-sluttspillet blir et farvel til flere ikoner i kvinnefotballen, men kanskje også gjennombruddet til nye superstjerner. Et av stortalentene har en far som er verdensberømt i en annen idrett.

New Zealand og Norge spiller åpningskampen i Auckland torsdag morgen, kl. 09.00 norsk tid.