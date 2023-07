GLIMT-KLAR: Daniel Bassi har spilt sin siste kamp for Tromsø før overgangen til Glimt. Her i aksjon mot Ålesund.

Lokalavis: Har spilt sin siste kamp for Tromsø – reiser til Bodø

Ifølge iTromsø har Daniel Bassi spilt sin siste kamp for Tromsø før den nært forestående overgangen til rival Bodø/Glimt.

Tidligere i juli ble det bekreftet at de nordnorske rivalene Bodø/Glimt og Tromsø hadde inngått en byttehandel. Glimt signerte 18 år gamle Daniel Bassi i bytte mot Lasse Nordås sin permanente signatur andre veien.

Nå skriver iTromsø at Bassi er helt ferdig i Tromsø før overgangen til Glimt 1. august, og vil hverken trene eller spille mer for klubben fra «Nordens Paris».

Bassi har gått gradene hos de rødhvite siden barndommen, og overgangen skapte reaksjoner hos supporterne og Tromsø-spillerne.

– Vi har ikke bruk for spillere som ikke har lyst å være her. Sayonara, sa Tromsø-kaptein Ruben Yttergård Jenssen til samme avis etter at overgangen ble kjent.

Nordås, som var på lån til Tromsø i 2022, spiller etter alt å dømme sin siste kamp for Glimt i helgens oppgjør mot Sandefjord.

Er du Norges beste VM-tipper? Spill VM-profeten!

BYTTER KLUBB: Lasse Nordås går permanent til klubben han i 2022 var på utlån til. Her i 2022 under kampen mellom Tromsø og Odd.

Klubbene har ikke benyttet seg av reglementet som tilsier at spillere mellom 18 og 22 år kan bli midlertidig lånt ut til sine nye klubber. Dette skal være som følge av at Glimt ikke hadde fått registrert unggutten til Europa-spill senere i høst dersom han ble lånt ut.

Tabelleneren vil heller ikke låne Nordås andre veien, slik TIL skal ha håpet.

Klubbene møtes til sesongens tredje «slaget om Nord-Norge» 30. juni. Verken Nordås eller Bassi vil være tilgjengelig for spill i oppgjøret.

De to klubbene har heller inngått en avtale som innebærer at Bassi skal reise til Bodø for å trene med de helgule, og at Nordås får trene med Tromsø. Samtidig er Nordås tilgjengelig for spill i Glimt før avreisen til Tromsø over helgen.

Spillerne blir offisielt klare for sine nye klubber når det norske overgangsvinduet åpner 1. august.

Kontroversielt var det også da Geir Bakke forlot Lillestrøm til fordel for Vålerenga. Se hva Ruben Gabrielsen og Tobias Svendsen hadde å si om dette her: