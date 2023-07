BLIR RØD: Rasmus Højlund ser ut til å spille i rødt både for Danmark og Manchester United kommende sesong.

Overgangsjournalist: Højlund klar for Manchester United

Den italienske «overgangsguruen» Fabrizio Romano melder at Rasmus Højlund (20) er klar for Manchester United.

Atalanta-spissen skal ha en prislapp på 70 millioner euro (786 millioner kroner) pluss bonuser. Ifølge Romano er den danske 20-åringen enig med United om en kontrakt på fem år.

The Athletic og Manchester Evening News melder også om en enighet, men operer med en overgangssum på 75 millioner euro pluss 10 millioner i bonuser.

Højlund noterte seg for ni scoringer på 32 kamper for Atalanta i Serie A forrige sesong.

Spissen har seks mål på seks kamper for det danske landslaget, og Atalanta-trener Gian Piero Gasperini har sammenlignet dansken med Erling Braut Haaland:

– Som spiller minner han meg om Haaland. Han har enorm intensitet og energi, men også meget gode tekniske kvaliteter. Jeg er overbevist om at han vil få en fantastisk karriere, sier Gasperini til Sky Sport Italia.

Se noe av det Højlund har å by på her:

Flemming Toft er en av Danmarks mest anerkjente fotballeksperter som jobber for dansk TV 2. Han trekker også likheter mellom jærbuen og Højlund.

– Selv om det fortsatt er et godt sprang for Højlund opp til Haalands kvaliteter og prestasjoner, har de flere likhetstrekk. De er begge høye og veldig raske, og begge oser av selvtillit. I tillegg har begge et fantastisk bevegelsesmønster - der de ofte på rett sted til rett tid, sier Toft til VG.

Højlund kom til Atalanta fra Sturm Graz i forkant av forrige sesong. Da skal han ifølge Transfermarkt ha kostet 17 millioner euro. Den italienske klubben ser dermed ut til å tjene godt på 20-åringen.

