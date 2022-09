VANT: Tore André Flos Sogndal senket Ranheim lørdag ettermiddag.

Sogndal ga Stabæk og KFUM en hjelpende hånd i opprykkskampen

(Sogndal - Ranheim 2–0) Ranheim måtte nesten vinne for å henge med i kampen om den andre opprykksplassen i Obos-ligaen. Det skulle vise seg å bli vanskelig.

Gjestene var aldri i nærheten på Fosshaugane Campus og skapte knapt en mulighet iløpet av 90 minutter. I andre enden var det derimot hyppig trafikk. Kampens første scoring kom først fem minutter før hvilen, da Ranheim-forsvaret ga fra seg alt for store rom.

Islendingen Valdimar Ingimundarson utnyttet situasjonen og satte ballen sikkert i nettet alene med Ranheim-keeper Nicklas Frenderup.

– Dette er ekstremt dårlig av Ranheim, mente Discovery-ekspert og tidligere Mjøndalen-trener Vegard Hansen i Obos-direkte.

Samme mann som sørget for 1–0 doblet også ledelsen med kvarteret igjen på klokken. Det endte 2–0 til vertene, som nå har fire poeng opp til den siste kvalikplassen.

Ranheim har nå gått seks kamper på rad uten seier. Sist det skjedde var i 2016.

Dermed ligger det meste til rette for Stabæk og KFUM Oslo, som møter henholdsvis Grorud og Bryne søndag. Dermed kunne Stabæk-trener Lars Bohinen trolig smile bredt hjemme i Bærum.

– Men han er nok mest redd for KFUM, sa Hansen om opprykksrivalene.

I skrivende stund har både Stabæk og KFUM 44 poeng. Starts seier borte mot Raufoss sørget for at de kommer halsende to poeng bak. Tapet sendte Ranheim ned på 6.-plass, som er den siste kvalikplassen.

Det gjenstår fem serierunder i Obos-ligaen.

Info Øvrige resultater i Obos-ligaen lørdag: Raufoss - Start 1–2 Skeid - Fredrikstad 3–3 Stjørdals/Blink - Mjøndalen 1–2 Åsane - Kongsvinger 1–2 Sandnes Ulf - Brann 0–1 (spilles fortsatt) Vis mer

Brann har allerede rykket opp. Kampen deres mot Sandnes Ulf, som står med 41 poeng, var i gang klokken 17.00. Der ligger klubben an til å ta en rekke rekorder.

Dersom Brann slår Sandnes Ulf, er det seier nummer elleve på rad. Det vil være en forbedring av klubbrekorden som allerede er tatt.

Det som derimot er en ny rekord, er hvis Brann ikke slipper inn mål. Da har laget holdt nullen i seks strake seriekamper, noe som aldri har skjedd før. De jakter også poengrekorden til Aalesund.

Her er noen av rekordene fra nivå to fra tidsrommet 1997 til 2022 - altså etter at 1. divisjon ble én avdeling:

Poeng: Aalesund endte på 79 poeng i 2019. Brann står med 66 etter 24 kamper.

Poengmargin: Bodø/Glimt vant serien i 2017 med 16 poeng ned til Start. Brann har nå 22 poeng ned til Stabæk.

Flest seirer: I 2019 klarte Aalesund 25 seirer. Brann tok sin 21. i kveld på 24 kamper.

Færrest tap: Sandefjord gikk gjennom 1. divisjon med ett tap i 2014. Aalesund kopierte den bragden i 2019. Brann er uten tap denne sesongen.

Flest scoringer: Bodø/Glimt scoret 83 mål da de rykket opp i 2017. Brann står med 76.

Færrest baklengsmål: På 26 kamper i 1998 slapp Odd bare inn 18 mål. HamKam spilte 30 kamper i 2021 med 21 baklengs. Brann snitter på 0,45 med 11 baklengsmål på 24 kamper.