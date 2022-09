Heintz sørget for Sarpsborgs tredje strake seier i vilt målshow

(Sarpsborg 08 – Jerv 4–3) Jerv var svært nære å ta et sjeldent bortepoeng, men Tobias Heintz ville det annerledes og scoret hat trick.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Sarpsborg styrte hele kampen, men lå likevel under 2–3 til pause etter det trener Stefan Billborn karakteriserte som «katastrofalt forsvarsspill».

I annenomgang scoret imidlertid Tobias Heintz to mål, noe som gjorde at Sarpsborg til slutt vant 4–3 og sikret sin tredje strake seier i serien.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Nå er vi blitt det laget som snur matchene i vår favør. Det er bra, sier Heintz til Discovery+.

Dermed er Jervs 0–0-kamp mot Molde fortsatt den eneste kampen der de har tatt med seg poeng på bortebane i årets eliteseriesesong.

Resultatet gjør at Sarpsborg nå ligger på 11. plass, med seks poeng ned til Sandefjord på kvalikplassen. Jerv, som ligger helt sist på tabellen, har åtte poeng opp til Sandefjord.

Kristiansund gikk på et stortap søndag kveld. Se høydepunktene her.

Målshowet begynte allerede etter fem minutter da et langt Jerv-innkast ble stusset mot bakerste stolpe. Der sto Erik Brenden alene og plasserte inn 1–0.

I løpet av få minutter snudde imidlertid Sarpsborg kampen til 2–1.

Først scoret Anton Salétros fra nærmest død vinkel, før Tobias Heintz satte scoring nummer to med en kontant avslutning fra cirka ti meter.

Navnebror Tobias Christensen burde trolig ha hatt rødt kort etter denne situasjonen.

Plutselig var Sarpsborg i ledelsen, men det holdt ikke lenge. Bare to minutter senere utlignet nemlig Ask Tjærandsen-Skau med et skudd som fikk en retningsforandring, før Daniel Håkans kontret inn 3–2. I forkant av scoringen gikk Heintz i bakken like utenfor Jerv-boksen og ville ha et frispark.

– Vi er ikke helt påskrudd rundt egen boks, samtidig som vi har mange sjanser vi bør score på. Så er det en horribel dommeravgjørelse på 3–2-målet. Vi har litt uflaks, men det er absolutt for dårlig av oss, sa Heintz til Discovery+ i pausen.

– Forsvarsspillet vårt har vært en katastrofe, konstaterte Sarpsborg-trener Stefan Billborn etter tre innslupne mål.

Ole Sæter scoret to mål da RBK vant mot LSK.

Nevnte Heintz sa at de skulle gå ut i annenomgang med ambisjoner om å vinne «5–3 eller 6–3». Samme mann fikk en enorm sjanse til å utligne like etter hvilen, men skuddet fra kort hold ble reddet på strek.

Tyve minutter før slutt fikk imidlertid Heintz sjansen igjen, og da satte han en flott volley i krysset. Bare noen minutter senere banket han en ny ball i nettet. Dermed var hat trick og 4–3 et faktum.

– En deilig match. Det ble ikke helt det hockeyresultatet vi snakket om, men nesten, sier Heintz etter kampen.

– Det er litt der vi er. Når du scorer tre mål på bortebane, bør du være i nærheten av å vinne kampen, sier Jerv-trener Arne Sandstø.

Etter den kommende landslagspausen skal Sarpsborg 08 gjeste Sandefjord på bortebane, mens Jerv skal på besøk på Hamar for å møte HamKam.