SAMMEN: Ingrid Syrstad Engen (til høyre) og Maria Pilar León.

Lykkelig Ingrid Syrstad Engen forelsket i lagvenninne: − Elsker deg

Ingrid Syrstad Engen (25) viser sin lykke med en av verdens beste fotballspillere Maria Pilar León (28) for sine 337.000 følgere på Instagram.

Kortversjonen Ingrid Syrstad Engen (25) bekrefter forholdet med fotballspiller Maria Pilar León (28) på Instagram etter å ha blitt presentert i Norges VM-tropp.

De vant Champions League sammen med Barcelona lørdag 3. juni.

VM i fotball for det norske landslaget spilles mellom 20. og 30. juli, med gruppespill mot New Zealand, Sveits og Filippinene.

Maria Pilar León trakk seg i fjor fra det spanske landslaget i protest mot landslagssjef Jorge Vilda. Vis mer

Mandag formiddag ble Norges VM-tropp med Syrstad Engen presentert, samme dag bekrefter hun forholdet med lagvenninnen i den spanske toppklubben overfor Adressa og TV 2.

– Elsker deg, skriver trønderen i en post med lagvenninnen i Barcelona.

– Love living life (in three languages) with you, skrev hun i Instagram-innlegget som varierer mellom spansk, engelsk og norsk i forrige uke.

VG har ikke lykkes å få en kommentar fra Syrstad Engen de siste dagene.

Syrstad Engen delte bilder fra en ferietur til Ibiza med kjæresten før helgen, også Maria Pilar Leon har delt mange bilder av de to.

Lørdag 3. juni vant de Champions League sammen. «Mapi» gjorde 90 minutter på stopperplass for Barcelona, mens Ingrid Syrstad Engen kom inn i finalen helt på slutten. Caroline Graham Hansen hadde en sentral rolle og serverte en målgivende pasning da Barcelona snudde 0–2 til 3–2-seier over Wolfsburg på Philips Stadion i Eindhoven.

– To trofeer, svarer León med et blått og et rødt hjerte i en kommentar.

Info Dette er Norges tropp til VM i Australia og New Zealand Keepere: Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen, Aurora Mikalsen Forsvar: Anja Sønstevold, Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Maren Mjelde, Thea Bjelde, Mathilde Harviken, Sara Hørte, Marit Bratberg Lund Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Frida Maanum, Caroline Graham Hansen, Amalie Eikeland, Julie Blakstad, Emilie Haavi Angrep: Ada Hegerberg, Sofie Roman Haug, Karina Sævik og Anna Jøsendal. Reserver: Elisabeth Terland, Emma Godø og Malin Brenn. Vis mer

Snart venter VM for det norske landslaget som ble presentert mandag. Norge skal ut i gruppespill mot New Zealand, Sveits og Filippinene mellom 20.- og 30. juli. Kampene spilles i Auckland og Wellington på New Zealand.

Kjæresten Maria Pilar León er en av 15 spillere som i fjor høst trakk seg fra det spanske landslaget i protest mot landslagssjef Jorge Vilda. Spillerne sendte en e-post til det spanske forbundet hvor de skrev at situasjonen på landslaget påvirker deres mentale helse. Så lenge det ikke gjøres noe med dette, så trekker de seg fra landslaget, het det i en pressemelding.

«Hjertet mitt» kommenterte Syrstad Engen under et innlegg den spanske stjernen publiserte søndag:

Maria Pilar León var i fjor nummer 17 på Guardians liste over de 100 beste spillerne i verden. Hun har tidligere spilt 56 landskamper for Spania og står notert med 15 titler i Spania, i tillegg til to seire i Champions League.