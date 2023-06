VM 2011: Kaptein Nilla Fischer (nederst til høyre) og resten av det svenske laget før bronsefinalen mot Frankrike i juli 2011.

Måtte vise kjønnsorganene i VM: − Trodde det var en spøk

Den svenske stjernen Nilla Fischer åpner opp om ydmykende kjønnstester under fotball-VM i 2011.

– Jo mer jeg snakker om det, jo sykere tror jeg at det er. Først trodde vi det var en spøk, og så ble vi sjokkert. Slik skal ikke skje, sier Nilla Fischer til SVT.

Kvinnen med nesten 200 landskamper for Sverige snakker for første gang ut om det som skjedde under fotball-VM i Tyskland for 12 år siden.

Hun ønsket ikke å fortelle om hendelsen under mesterskapet i 2011, og begrunner det med at mediedekningen hadde gått bort fra fotballen og bare fokusert på kjønnstesten. Nå forteller hun om opplevelsen i sin nye bok «Jag sa inte ens hälften» «Jag sa inte ens hälften»«Jeg sa ikke engang halvparten» på norsk.:

«Jeg forsto hva jeg måtte gjøre og dro raskt ned treningsbuksene og trusene samtidig. Fysioterapeuten nikket og sa «ja» og tittet så på legen som sto med ryggen mot døråpningen. Da hele laget vårt var sjekket, det vil si fått blottet kjønnsorganet, kunne landslagslegen vår skrive under på at det svenske kvinnelandslaget i fotball kun besto av kvinner», skriver Fischer.

ÅPNER OPP: Nilla Fischer la opp som fotballspiller i fjor. Her er hun under et mediemøte i anledning sitt nylige bokslipp.

Mats Börjesson var for første gang Sveriges landslagslege under mesterskapet. Han forteller til SVT at testene ble gjort etter en avgjørelse fra Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

– I hver turnering bekrefter vi at spillerne er kvinner ved å krysse av på samme måte som vi krysser av for at de er friske i hjertet. At det kom så plutselig det året, og at de krevde mer enn et kryss, skyldtes nok at de oppdaget noen som hadde jukset. Det var stress fra arrangøren, sier Börjesson.

Aftonbladet skriver at tre spillere på Ekvatorial-Guinea hadde blitt anklaget for å være menn, noe som fikk FIFA til å hastesjekke alle spillere i VM.

VG har ikke lykkes å få svar fra Norges kaptein i mesterskapet, Ingvild Stensland, i denne saken.

UNDER MESTERSKAPET: Nilla Fischer (t.v.) på svensk trening underveis i VM.

«Vi fikk beskjed om å ikke barbere oss «der nede» de neste dagene, og så måtte vi vise kjønnsorganene våre til landslagslegen. Ingen forsto denne barberingen, men vi gjorde som vi ble fortalt og lurte på hva som egentlig skjedde», skriver Fischer i boken.

Hun minnes at hun lurte på hvorfor spillerne ble tvunget til å gjøre det, og om det ikke fantes andre måter. Spillerne var også innpå tanken om å nekte, men la den fort fra seg.

«Ingen ville risikere å ikke få spille VM. Vi måtte gå gjennom ydmykelsen uansett hvor rart og støtende det føltes», skriver hun.

På spørsmål fra SVT om Fischer snakket med Det svenske fotballforbundet (SvFF), svarer hun:

– Nei, ikke om å stoppe det. De fikk det fra FIFA og jeg stiller ikke spørsmål ved forbundet i et hele tatt. Jeg synes ikke de taklet det dårlig. De gjorde det de måtte gjøre.

Sverige tok for øvrig bronse i mesterskapet som ble vunnet av Japan. Norge røk ut i gruppespillet.