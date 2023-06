SAKSØKER: Carlo Ancelotti saksøker sin tidligere arbeidsgiver, ifølge The Guardian.

The Guardian: Ancelotti saksøker Everton

Real Madrid-manager Carlo Ancelotti (64) saksøker sin tidligere arbeidsgiver Everton.

Det melder anerkjente The Guardian mandag.

Saken skal være sendt til Høyesterett i London.

Det skal dreie seg om kommersielle kontrakter, ifølge den britiske avisen.

The Guardian skriver videre at saken er oppført til gjennomgang i handelsretten.

DUO: Richarlison (t.v) med sin tidligere mentor Carlo Ancelotti i Everton.

Hverken advokatene til Ancelotti eller Everton har gitt noen kommentar til saken.

21. desember 2019 ble italieneren ansatt som Everton-manager. Der ble han frem til sommeren 2021.

Han forlot stillingen i Merseyside-klubben for å ta over managerrollen i Real Madrid fra 2021/22-sesongen.

The Guardian poengterer at den engelske Premier League-klubben allerede er i en økonomisk presset situasjon fra tidligere.

Det er mye på grunn av arbeidet med deres nye stadion, som skal være klar til 2024/25-sesongen.