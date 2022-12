1 / 9 UTE AV VM: Luis Suarez var oppløst i tårer etter sluttsignalet gikk. Han hadde to målgivende for Uruguay, men 2–0-seieren holdt ikke. KOMBINERTE IGJEN OG IGJEN: Luis Suarez feirer med Giorgian de Arrascaeta, som scoret to mål. Suarez var nest siste uruguayaner på ballen på begge scoringer i første omgang. forrige neste fullskjerm UTE AV VM: Luis Suarez var oppløst i tårer etter sluttsignalet gikk. Han hadde to målgivende for Uruguay, men 2–0-seieren holdt ikke.

Suarez tok til tårene da VM-avansementet glapp: − Vi er triste

DOHA (VG) (Ghana – Uruguay 0–2) Luis Suárez trodde han hadde løftet Uruguay videre. Men en sørkoreansk scoring på overtid sendte Uruguay ut av VM. Da kom tårene for 35-åringen.

Hwang Hee-chans kontringsscoring ødela en perfekt avslutning av gruppespillet for Uruguay. Sør-Korea slo Portugal 2–1 og går videre til åttedelsfinalen på flere scorede mål enn Uruguay (4–4 mot 2–2).

Skjebnedramaet i gruppespillets avslutning tar ikke slutt.

Mens tårene renner for en utbyttet Luiz Suarez.

– I dag gjorde vi alt vi kunne for å gå videre, men fikk ikke betalt. Vi er triste, sier tomålsscorer Giorgian de Arrascaeta ifølge avisen La Diara.

Etter 16 år i Europa vendte Suárez sist sommer hjem til Nacional i Montevideo. En av vår tids mest kontroversielle spillere er ikke helt ferdig. Uruguay hadde som eneste VM-nasjon ikke scoret mål da Suarez fikk sjansen 25 minutter ut i skjebnekampen.

Ghana-keeper Lawrence ATI Sigi klarte ikke å holde skuddet. Og der var Giorgian De Arrascaeta. Flamengo-spilleren headet ballen inn i det tomme nettet. 205 minutter uten VM-scoring var definitivt slutt for Uruguay.

Det kom snart mer. Mer Suárez. Mer Arrascaeta. Uruguay-kapteinen chippet ballen helt nydelig til kantspilleren som er mer brasiliansk enn brasilianerne selv. Ved hjelp av et treff på hel volley gjorde 28-åringen 0–2.

Hele Uruguay eksploderte.

Hele Ghana gremmet seg.

For det kunne jo vært motsatt.

VAR grep nemlig inn og ga Ghana straffespark allerede etter kvarteret. Luis Suárez’ lagkompis i Nacional, keeper Sergio Rochet, stoppet Ghanas formspiller Mohammed Kudus sone føtter med hendene. Dommer Daniel Siebert brukte tre fire minutter på avgjørelsen. Det var mer enn nok tid å bli nervøs på for straffeskytter Andre Ayew.

32-åringen tok nesten ikke fart. Fra omtrent stillestående ble skuddet langt fra hardt nok. Rochet gikk ned til venstre og reddet enkelt.

Marerittet fra VM i 2010 hjemsøkte Ghana. Da var de på vei mot å bli første afrikanske lag i en VM-semifinale. Men hendene til Luis Suárez stoppet en opplagt Ghana-scoring i siste minutt av ekstraomgangene. Rødt kort og straffe.

Asamoah Gyan gjorde som Andre Ayew 12 år senere. Han bommet fra ellevemetersmerket, og til slutt var det Uruguay som gikk videre etter straffesparkkonkurranse. Suarez ble en helt i hjemlandet, mens han ble en folkefiende for mange av Ghanas 26 millioner innbyggere.

Under gårsdagens pressekonferanse sa en ghanesisk journalist at Suarez omtales som «djevelen selv» i Ghana. Suarez ble spurt om han ville si unnskyld for handsen i 2010. Det ønsket han ikke!

– Jeg vil ikke si unnskyld. Jeg handset, men det var Ghana-spilleren som misset, ikke jeg. Hadde jeg taklet og skadet en spiller, kunne jeg sagt unnskyld. Det var ikke jeg som bommet, det er ikke mitt ansvar. Ghana-spilleren har også sagt at han ville gjort det samme selv, sa Suarez.

Det roet ikke gemyttene i Ghana.

Men Suarez får støtte av Åge Hareide.

– Ikke usportslig. En refleks, sier NRK-eksperten og forsvarer «synden» fra 2010 fra mannen som senere det året fikk syv kampers karantene for – som Ajax-spiller – å ha bitt PSVs Otman Bakkal.

Tre år etter ble det 10 kampers pause i Liverpool-karrieren etter at Suarez hadde bitt Chelseas Branislav Ivanovic i hånden. Den neste Suarez satte tanngarden i var Giorgio Chiellinis skulder under VM i 2014. Det endte med fire måneders utestengelse. for Suarez med tilnavnet «kannibalen»

Fredag spiste han bare opp Ghanas videre liv i Qatar-VM.

Dommeren måtte ut for å sjekke et mulig straffespark etter at Arrascaeta – igjen glimrende – hadde satt opp Darwin Núñez. Men Liverpool-spissen ble til slutt ikke belønnet med straffe etter duellen med Ghana-stopper Daniel Amartey.

Manchester Uniteds ubenyttede reserve, Facundo Pellistri, var nær ved å gi Uruguay den tredje scoringen.

Etter 66 minutter var Luis Suárez ferdigspilt. Uruguay-sjefen tok ikke sjansen på mer etter at Suarez hadde fått gult kort for å sparke bort ballen.

Real Madrids midtbaneanker Federico Valverde var nær ved å score 0–3 rett etterpå. Men Ghana-keeper ATI Stigi fikk opp en redning.

Så kom målet til Sør-Korea. De hadde snudd oppgjøret mot Portugal.

Og snudd opp ned på Luis Suárez’ antagelig siste VM-kamp.

Uruguay trengte desperat et tredje mål.

Men det endte i tårer.