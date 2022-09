Kommentar

Derfor er kontrasten så stor

Ståle Solbakken har håndtert kontroverser rundt klubbvalgene til Erling Braut Haaland og Mathias Normann svært ulikt. Bildet er fra en landslagstrening tidligere i år.

Det finnes en likhet mellom sakene til Mathias Normann og Erling Braut Haaland. Likevel er forskjellen så stor at det er riktig å håndtere dem svært ulikt.

Innspillene har vært mange etter at temperaturen rundt sportsvasking, enkeltspillere og forholdet mellom politikk og idrett har steget betraktelig.

Et av temaene som virker å vekke et visst engasjement, er hvor ulikt Norges Fotballforbund og Ståle Solbakken har håndtert spørsmål rundt Normanns og Haalands kontroversielle klubbvalg.

Kontrasten kunne jo ikke vært større.

Den ene er utestengt fra landslaget på ubestemt tid.

Den andre er den største stjernen i norsk landslagshistorie.

Å sammenligne saker om sportslige vs. ikke-sportslige forhold, er en øvelse som kan være både enkel og vanskelig på samme tid.

Det vanskelige handler om hvor krevende det er å navigere konsekvent rundt etiske spørsmål i en kynisk fotballverden.

Hvor skal man trekke grensen for når det er greit å bare tenke på fotball?

Når skal det stilles krav til en moralsk bevissthet rundt utenomsportslige forhold?

Hvor mye skal være ugreit på hvilket nivå før det er legitimt å reagere?

Her er det veldig lett å møte seg selv i døren. Det finnes en rekke aktører i dette sirkuset, vi i mediene inkludert, som fort kan bli beskyldt for å kaste stein i glasshus.



Likheten mellom bråket rundt Mathias Normann og de vanskelige spørsmålene til Erling Braut Haaland handler om at argumentasjonen deres i hovedsak er den samme.

Her har sportslige hensyn vært totalt avgjørende da de byttet klubb. Bevisstheten rundt utenomsportslige problemstillinger fremstår ikke stor.

Likevel er det viktig å understreke at det er enorm forskjell på substansen i kritikken mot klubbvalgene de har tatt.

Vi snakker om ulike ligaer, for å bruke et bilde fra fotballen.

Mathias Normanns sak dreier seg om å reise til et land som har gått til en invasjonskrig, for å tjene penger på å spille fotball i den russiske ligaen. Det skjer i en tid da store deler av idrettsverden forsøker å isolere Russland.

Det er en uforståelig egoisme og et valg det er umulig å forstå. Derfor gjorde Lise Klaveness og Ståle Solbakken rett da de valgte å stenge døren for Mathias Normann på det norske landslaget. Her er det rett og slett ikke akseptabelt å argumentere med at idrett og politikk ikke hører sammen.

Meningene er delte rundt Haalands overgang til Manchester City, og i hvilken grad det er et problem at klubben i praksis eies av visestatsministeren i Abu Dhabi. Det er legitimt å mene at Haaland burde vært mer bevisst på at han blir brukt som et PR-verktøy, og han kunne lett valgt andre klubber. Likevel skiller hans sak seg vesentlig fra Normann sin.

Erling Braut Haaland har ikke aktivt oppsøkt et krigshissende land for å tjene penger, mens Ukraina og ukrainsk idrett lider enormt. Det har Mathias Normann gjort. Haaland spiller i England.

Det er begrenset hvor mye ansvar det er riktig å legge på spissens skuldre for at Citys eiere er kontroversielle, og det er ikke lett for ham å kritisere egen arbeidsgiver åpent.

Men det er bekymringsfullt hvordan Haaland på pressekonferansen forsøkte å så tvil om godt dokumenterte menneskerettighetsbrudd i emiratene. Det er alvorlig og betenkelig.

Uansett er det i sum enkelt for Norges Fotballforbund å konkludere som de har gjort i de to sakene, til tross for at noen av premissene er forholdsvis like.

Det er noe i det thailandske uttrykket «same same, but different». Eller rettere sagt «very different».

Sportsvasking og invasjonskrig er ulike størrelser.