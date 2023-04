TABELLTOPP: Dortmund topper tabellen i Bundesliga etter seieren lørdag.

Ryerson og Dortmund overtok tabelltoppen etter ny Bayern-fiasko

Borussia Dortmund utnyttet Bayern Münchens sjokktap og er ny serieleder i Bundesliga etter en knusende 4-0-seier over Eintracht Frankfurt lørdag.

Etter at Bayern røk 1–3 for Mainz, hadde Dortmund en kjempesjanse til å ta over ledelsen i Bundesliga i senkampen. Det gjorde de med en klar seier over Eintracht Frankfurt på hjemmebane.

Jude Bellingham sendte hjemmelaget i ledelsen etter 20 minutter. Engelskmannen fikk ballen inne i feltet og vendte raskt om før han satte den i hjørnet. Bare minutter senere økte Donyell Malen ledelsen med en avslutning fra kloss hold. Noen minutter før pause la Mats Hummels på til 3–0 med et hodestøt.

I annen omgang fastsatte Malen så resultatet til 4–0.

Julian Ryerson og resten av Dortmund-laget har dermed alt i egne hender. De gulkledde leder med ett poeng når det gjenstår fem kamper av årets sesong. Bayern München er nær, men er for øyeblikket inne i en marerittperiode. Lørdag fortsatte den med 1-3-tap borte mot Mainz.

Sadio Mané ga Bayern ledelsen etter en halvtime, men Ludovic Ajorque, Leandro Barreiro og Aarón Martín snudde kampen effektivt fra det 65. til det 79. spilleminutt for hjemmelaget Hoffenheim.

Dermed fortsetter den svake formen for Bayern siden Thomas Tuchel ble manager. Laget har bare vunnet to av sine syv siste kamper i alle turneringer.

– Fullt av feil

Tuchel tok over Bayern etter at Julian Nagelsmann fikk sparken for en snau måned siden, men har ikke radet opp seirer så langt. Det har blitt to seirer, tre tap og to uavgjort, inkludert exit i cupen og mesterligaen.

Bayern-kaptein Thomas Müller var naturligvis svært misfornøyd etter nok en skuffende kamp.

– Spillet vår er fullt av feil for tiden, og jeg gjorde mange feil selv i dag. Vi hadde ikke styrken til å slå tilbake. Vi har hatt så mange tilbakeslag i det siste, og jeg skjønner ikke hvordan vi havnet i denne situasjonen, sa han til tyske Sky.

Müller kom til Bayern allerede som elleveåring tilbake i 2000. Ni år senere signerte han proffkontrakt med laget og har vært med på svært mange oppturer.

MÅLSCORER: Sadio Mané scoret Bayerns eneste mål i 1–3-tapet for Mainz.

Ti strake seriegull

München-klubben har vunnet ligaen de ti siste årene, men nå kan Borussia Dortmund bryte rekken om de holder ut til siste slutt.

Fredag ville ikke Tuchel kalle mesterligaexiten noe krise, men vedkjente at laget måtte prestere bedre. Etter lørdagens nederlag må han nok svare på ytterligere spørsmål om eget lags form. Bayern står med to seirer, to tap og én uavgjort på de fem siste ligakampene.

Mainz er på den andre siden inne i en svært god periode og har nå gått ti seriekamper uten nederlag.