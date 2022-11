KAN RYKKE NED: Hans Erik Ødegaard og Sandefjord innehar fortsatt kvalikplassen med en runde igjen. Men bare med ett poengs margin.

Moldes 16. strake seier sendte Sandefjord mot nedrykksstupet

(Molde - Sandefjord 2–1) Et feststemt Molde-lag gjorde vondt til verre for Sandefjord, som nå er ett fattig poeng unna direkte nedrykk før den siste serierunden. Men de har fremdeles alt i egne hender.

For mens Christian Michelsens Kristiansund tok ett poeng borte mot Sarpsborg 08, endte det med tap for Hans Erik Ødegaards mannskap på «Røkkeløkka».

Resultatene sørger for at Sandefjord står med 23 poeng, mens KBK har 22. Foran runden hadde laget fra hvalfangerbyen to poeng å gå på ned til direkte nedrykk.

Til tross for tapet i Molde, ser Sandefjord-spillerne lyst på kampen om eliteseriespill også inn i 2023.

– Vi er skuffet over at vi tapte, men at den andre kampen ender uavgjort er gode nyheter. Det er fortsatt helt opp til oss. Vi går «all in» for tre poeng. Det er bare det som gjelder. Vi står samlet om dette. Det ville vært utrolig deilig å sikre kvalik i siste kamp, sier Mohamed Ofkir til Discovery+ like etter kampslutt.

Jerv rykker ned etter tapet for Rosenborg i kveld. I siste serierunde får KBK besøk av nettopp Jerv på Kristiansund stadion, mens Sandefjord skal få bryne seg på Haugesund.

I Sarpsborg tok hjemmelaget først ledelsen ved Steffen Lie Skålevik etter massivt press mot gjestene. Men KBK slo raskt tilbake. Kun to minutter etter kampens første scoring, fyrte KBKs Amidou Diop av en kanonkule fra distanse og lagene var likt.

Og helt mot spillets gang sørget Dan Peter Ulvestad for at det var gjestene som gikk til pause med en 2–1-ledelse. Den skulle dog ikke vare kampen ut. Sarpsborg fortsatte der de slapp i den første omgangen, med angrepsfotball.

Det betalte seg 15 minutter før slutt da Joachim Soltvedt banket inn 2–2 og kampens siste scoring. Dermed endte det med ett poeng for Kristiansund, som fortsatt ligger på nedrykksplass med én kamp igjen å spille.

Det var kontrastenes aften på Aker stadion. For mens hjemmelaget trolig hadde ett øye på pokalen som skulle løftes etter kampen, visste Sandefjord-spillerne at deres videre eksistens i divisjonen potensielt sto på spill.

– Jeg synes egentlig vi presterer bra ute her. Vi skulle gjerne fått med oss et poeng, men Molde er et utrolig godt lag. Med denne prestasjonen tror jeg vi skal klare å ta Haugesund, sa Sandefjord-forsvarer Jesper Taaje til Discovery+.

Vertene brukte 26 minutter før ballen satt ballen i nettet. Etter et par halvfarlige skremmeskudd, var David Datro Fofana nådeløs fra ellevemeteren. Den muligheten fikk han etter at Sandefjord-forsvarer Taaje var både klønete og uheldig i det han felte samme mann inne i feltet da Molde kontret voldsomt.

FESTKLARE: Moldenserne var pyntet til pokalløfting og gullfest.

Hjemmelaget kom til flere gode muligheter før hvilen, men Molde var fremdeles det ene foran til pause.

Omtrent samtidig som signalet for halvtid kom, tok Kristiansund ledelsen i Sarpsborg.

Et skår i Moldes gullglede var at både Birk Risa og Erling Knudtzon måtte gi seg med noen ordentlige skadesmeller. Det betød at flere spillere måtte opptre i uvante posisjoner. Det gjorde at det var noe litt seigt over Molde-laget inn mot pausen.

– Først og fremst må vi flytte beina fortere. Kvaliteten på pasningene og siste tredelen må opp, oppsummerte 13-millionersmannen Kristian Eriksen, som selv måtte ut på høyre vingback.

STRAFFESCORING: David Datro Fofana ble kampens første målscorer. Her feirer han med Magnus Wolff Eikrem (t.v.) og Mathias Løvik.

Sandefjord visste at de måtte gå offensivt til verks etter pause. Det gjorde de også. Både Rufo og Ofkir kom til gode muligheter bare minutter inn i andreomgang.

Molde var både slurvete og upresise innad det første kvarteret, og etter 63 minutter smalt det. Albin Winbo hamret ballen i nettet og med det var et svært kjærkomment poeng innen rekkevidde.

Men det varte bare i et lite minutt. Akkurat da holdt KBK fortsatt stand i Sarpsborg, noe som snart skulle endre seg.

I Molde sørget Magnus Wolff Eikrem for 2–1 Molde med et kremmerhus.

Kapteinen var tydelig i festmodus før han skulle løfte pokalen og Molde var vesentlig nærmere 3–1 enn Sandefjord var 2–2 i sluttminuttene.