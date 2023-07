Norge rotet bort semifinaleplass – må ha poeng mot Spania

(Island - Norge 1–1) En omdiskutert straffe så ut til å sende Norge til semifinalen i U 19-EM, men en sen islandsk scoring hindret norsk avansement.

Seier mot Island ville være nok for Norge til å ta seg videre til semifinale i U19-EM. Men Alwande Roaldsøys mål på straffespark var ikke nok.

Roaldsøy skapte straffen selv. Atalanta-spilleren spilte vegg med Oskar Siira Sivertsen, og stormet inn i feltet. Der falt han i en duell med en Eggert Gudmundsson, og dommeren pekte umiddelbart på straffemerket.

– Den er billig, ropte NRKs ekspert Carl-Erik Torp i det dommeren blåste i fløyta.

Det er ikke VAR i U19-EM.

– Det er litt holding først, men da han faller er det absolutt ingenting. Det er ikke noen bilder vi har sett som kan begrunne den straffen, sier Torp.

Dramaet var på ingen måte over etter straffesparket.

FEIRET LEDELSE: Alwande Roaldsøy jubler for 1–0 på straffespark.

Dessverre for Norge klarte de ikke å holde ledelsen inn. Island jobbet seg inn i kampen, og rett før slutt fikk Island lønn for strevet.

Fra egen banehalvdel førte Gudmundsson ballen fremover, driblet forbi flere norske spillere og banket ballen ned i hjørnet fra 16 meter.

Dermed fikk han revansj for straffesparket han lagde tidligere i omgangen.

– Det er et tegn på at man er slitne. Han glir bare forbi og finner åpningen. En strålende enkeltmannsprestasjon.

REVANSJ: Eggert Gudmundsson fikk revansj etter at han laget straffespark mot Norge.

Norge slet med å skape de største sjansene mot Island, som tapte 2–1 mot Spania i den første kampen.

Nikolai Hopland var nærmest i den første omgangen for Norge. Han kom alene på bakre stolpe, men headingen gikk over mål. For Island var Agust Orri Thorsteinsson, men Magnus Ree i det norske buret reddet avslutningen fra islendingen.

Få minutter før slutt fikk Asgeir Gudmundsson en gigantisk mulighet, men volleyen fra tre meter satt han over. I tillegg hadde linjemannen vinket med flagget for offside.

Norge slo Hellas 5–4 i den første kampen og står dermed med fire poeng av seks mulige. Det betyr at de må ha poeng mot Spania for å ta seg videre til semifinalen.