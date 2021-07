FRA HVITT TIL RØDT? Ole Gunnar Solskjær og Manchester United skal ifølge en rekke medier være i forhandlinger med Real Madrid for Raphaël Varane. Foto: Bernat Armangue / AP

Her er superstjernene som kan skifte klubb i sommer

Selv om coronapandemien i stor grad har påvirket klubbenes økonomi, er det lite som tyder på at dette blir en mindre hektisk overgangssommer.

Av Yngve Gjerde

Publisert: Nå nettopp

Mye har skjedd allerede, og det virker som det er mer i vente. Derfor har vi laget en oversikt med de største navnene som kan ende opp med å skifte klubb i sommer.

Raphaël Varane

Klubb: Real Madrid

Kobles til: Manchester United

ØNSKET I MANCHESTER: Raphaël Varane. Foto: Nick Potts / PA Wire

Den franske stjernestopperen ser ut til å bli ny Manchester United-spiller i sommer. En rekke troverdige medier, deriblant RMC-journalisten Mohamed Bouhafsi og RMC melder at en overgang er nært forestående.

Manchester United har ifølge rapportene ikke lagt inn noe bud ennå, men samtalen mellom partene har kommet langt, melder normalt treffsikre Bouhafsi.

– I utgangspunktet skal han passe veldig bra i Manchester United med tanke på at han har vært verdensklasse i mange år nå, sier Petter Veland, ekspert på spansk fotball.

– Hvis Varane går vil tapet umiddelbart være veldig stort, men alt Real Madrid gjør denne sommeren er å samle inn penger for å kunne hente Kylian Mbappé, spår Veland.

Jack Grealish

Klubb: Aston Villa

Kobles til: Manchester City

ETTERTRAKTET: Jack Grealish. Foto: BEN STANSALL / AFP

Jack Grealish har, etter gode prestasjoner i Aston Villa og for England under EM, blitt en ettertraktet mann.

Han var lenge koblet til Manchester United, men disse ryktene har avtatt, og nå virker det i stedet som at det er Manchester City som er i førersetet. Ifølge The Athletic skal City og Grealish være enige om personlige betingelser, noe også Manchester Evening News har videreformidlet.

– Han er helt sikkert en type spiller som vil kunne ta nye steg i Manchester City under Pep Guardiola, men jeg heller nesten mot at han blir. Aston Villa er en stor klubb som bruker mye penger og satser hardt for å ta det neste steget. Men jeg tror ikke han blir der hele karrieren, med mindre klubben tar noen vanvittige kvantesprang, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Manuel Locatelli

Klubb: Sassuolo

Kobles til: Juventus, Arsenal

MIDTBANEJUVEL: Manuel Locatelli. Foto: SERENA CAMPANINI / ANSA

En annen som har imponert i sin liga og deretter vist seg frem i EM, er Manuel Locatelli. Sassuolo-spilleren har vært koblet til flere storklubber, og nå skal, ifølge overgangsjournalisten Fabrizio Romano og Sky Sports, Juventus være klare til å møte Sassuolos priskrav.

– Allerede før EM var det mye interesse rundt ham, og markedsverdien steg nok under EM. Det virker veldig sannsynlig at det blir Juventus. Det er få italienere som går utenfor komfortsonen som heter Serie A, og så er det i Juventus interesse å bygge opp midtbanen og hente unge italienere, så de vil nok strekke seg langt for Locatelli, sier Even Braastad, som har fulgt italiensk fotball tett i flere år.

Saul/Antoine Griezmann

Klubb: Atlético Madrid/Barcelona

Kobles til: Barcelona/Atlético Madrid

GAMLE LAGKAMERATER: Antoine Griezmann og Saul. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

En rekke spanske medier melder om at Barcelona og Atlético Madrid er i samtaler om en byttehandel som vil sende midtbanemannen Saul til Barcelona, og Antoine Griezmann tilbake til «Atleti». Blant dem som melder det er Marca.

Atlético Madrid har allerede hentet midtbanespilleren Rodrigo de Paul, noe som betyr at de er mer tilbøyelige til å la Saul gå. Griezmann har på sin side ikke vært noen megasuksess i Barcelona, og Barcelona ønsker å kutte lønnskostnader.

– Det er bare 2021 sitt svar på Arthur/Miralem Pjanic-handelen for et år tilbake. Barcelona er fortsatt i en situasjon der de er tvunget til å gjøre avtaler som dette, mens Atlético ser en god mulighet, sier Veland, som er usikker på hvordan Griezmann ville blitt tatt imot på Wanda Metropolitano.

– Det er nok mange som kommer til å bruke utestemme på den første hjemmekampen. Måten Griezmann forlot klubben på var hverken spesielt høflig eller respektfull. Det blankpolerte ryktet hans fikk noen skrammer. Men fotballfans’ hukommelse er ganske kort, så hvis han presterer i starten og ting går bra så er nok alt glemt, sier Veland.

