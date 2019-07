SPISS: Anthony Martial har fått en ny rolle i Manchester United i sommer. Her scorer han mot Tottenham. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Solskjærs «nye» spiss imponerte i Uniteds fjerde strake seier

(Tottenham – Manchester United 1–2) Ole Gunnar Solskjær (46) har varslet en «ny» Anthony Martial (23) i sommer. Mot Tottenham viste den franske angriperen hvorfor.

Etter en svak vårsesong der han i hovedsak ble brukt som venstrekant i Solskjærs lag, har Martial under sommerens treningskamper fått flere kamper som spydspiss.

Han startet sentralt i banen også mot Tottenham i Shanghai, der han imponerte med avslutterferdighetene ved flere anledninger: Først traff han stolpen med et flott skudd med venstrefoten, deretter scoret han fra skrått hold etter flott fremspill av Andreas Pereira.

Martials gode prestasjon rimer med det Solskjær har varslet om i sommer.

– Anthony kan bli en angriper i verdensklasse. Innstillingen hans er perfekt, og det har vært noen ganger der du kan se en ny Anthony i måten han jobber for laget på, sa manageren nylig.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å se en bedre Anthony i år, la han til.

Under kampen mot Tottenham brukte Solskjær hele drikkepausen i første omgang på å gi Martial spiss-instruksjoner ved hjelp av en liten notatblokk. Det er tydelig at nordmannen prøver å drille det tidligere Monaco-stjerneskuddet i en ny rolle.

I Australia noterte Martial seg også for en scoring på straffe mot Leeds.

– Jeg ble imponert over Martial i første omgang, sa tidligere United-spiss Andy Cole til MUTV etter en positiv førsteomgang sett med Manchester United-øyne.

Etter pause endret kampbildet seg drastisk, godt hjulpet av en haug med bytter: Solskjær byttet hele elleveren, noe som innebar at Marcus Rashford kom inn på Martials spissplass, mens Tottenham-manager Mauricio Pochettino gjorde seks bytter.

Med blant andre Heung-min Son og Lucas Moura inn på banen tok Spurs over føringen i kampen, og det var sistnevnte som utlignet.

Brasilianerens skudd fra 16 meter traff Luke Shaw, skiftet retning og tok United-keeper Sergio Romero på sengen etter en drøy time i Shanghai.

Dermed kom Uniteds første baklengsmål for sommeren i den fjerde oppkjøringskampen.

Men det skulle ikke sette en stopper for seiersrekken. Med ti minutter igjen å spille, etter en laber omgang fra «de røde djevlene» satte 18 år gamle Angel Gomes fart. Etter et flott veggspill med Juan Mata lirket han ballen i mål fra skrått hold og sikret sommerens fjerde seier av fire mulige for Ole Gunnar Solskjærs lag.

Like gledelig var det ikke for Solskjær å se midtstopperen Éric Bailly måtte forlate banen på båre etter bare åtte minutters spill i andre omgang. Det gjør ikke Uniteds mye omtalte midtstopperjakt mindre viktig.

