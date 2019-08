IRRITERT: Viking-trener Bjarne Berntsen likte ikke at lokalavisene avslørte formasjonsendringen før kampen mot Molde. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Presseekspert reagerer på Stavanger-avisenes påståtte Viking-avtale

Presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen mener at Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis må kunne skrive lagoppstillingene foran Vikings kamper.

Ifølge Viking-trener Bjarne Berntsen har avisene og klubben en avtale om «full åpenhet på treningene, mot at avisene ikke skriver lag og formasjon».

Etter 0–2-tapet mot Molde, da avisene i forkant hadde avslørt Vikings formasjonsskifte, kalte Berntsen avisene for respektløse.

Bodahl-Johansen mener «ingen seriøse nyhetsmedier kan gå med på en slik avtale».

– Men hvis de har vært så dumme å lage en avtale, må de holde den. En journalist blir satt ut av spill i en slik avtale. Det går ikke. Hvis konsekvensen er at de blir stengt ute fra treningen, får de bare ta den, sier Bodahl-Johansen.

Han blir ikke forbauset om slike avtaler er vanlig flere steder enn i Stavanger.

– Det er ofte tette linker mellom klubber og lokalaviser. Men det er åpenbart at avisene må kunne jakte lagoppstillinger. Avisene må kunne skrive hva de ønsker, sier Bodahl-Johansen.

Ikke enig med Berntsen

Stig Nilssen, sportsleder i Stavanger Aftenblad, mener avtalen ikke er slik Berntsen skisserer.

– Det er ikke Viking som bestemmer hva som skal stå i Aftenbladet. Viking har ved enkelte, helt spesielle anledninger sagt at de holder treningene åpne mot at vi ikke skriver detaljer vi ser, fordi de ikke ønsker å stenge treningene. Men det foreligger ingen avtale i bunn om at Viking skal styre journalistikken i Aftenbladet, sier Nilssen.

Han legger til at Berntsen åpenlyst vurderte 3–5–2 mot Molde også til bortekampen, og at dette aldri ville blitt noe tema om Viking vant søndagens kamp.

Rogalands Avis mener også å ha sitt på det tørre.

– Eneste avtale vi har med Berntsen, er at vi på normalen skal prøve å unngå å publisere hele lagoppstillingen til Viking før de kommer ut offisielt. Det har vi heller ikke gjort her. Så er beskjeden vi har gitt ham at i tilfeller hvor omtale åpenbart vil være naturlig, og av stor journalistisk interesse, så vil det bli omtale hos oss, sier Emil Iversen, sportsleder i Rogalands Avis.

Han tilføyer at det i dette tilfellet var flere «åpenbare journalistiske poenger».

– Vårt primære hensyn kan aldri bli Vikings ønsker, sier Iversen.

Anbefaler åpenhet

Otto Ulseth, med bakgrunn både som fotballtrener på øverste nivå og som sportsredaktør i Adresseavisen, mener at både Bjarne Berntsen i Viking og Erling Moe i Molde tar feil om de mener at det ble avgjørende at lokalavisene i Stavanger avslørte Vikings nye formasjon før søndagens kamp.

Ulseth sier at han har ment det samme i rollene både som trener og journalist.

– I det øyeblikk du blir mer opptatt av motstanderen enn ditt eget spill, så har du tapt, fortsetter Ulseth.

Han fastslår at «fotball er ikke sjakk, det er ikke engang håndball» – og understreker at det er mulig å avgjøre håndballkamper på avtalte trekk.

– Fotballkamper avgjøres i kraft av egne kollektive og individuelle prestasjoner, mener Ulseth.

– Så Berntsen bør fortsatt ha åpne treninger for journalistene?

– Bjarne kan trygt fortsette å invitere lokalvisene. Og gjerne offentliggjøre lagoppstillingen. Drillo og Eggen hadde stor åpenhet – og da snakker vi om storhetstiden i norsk fotball.

Føler med Berntsen

Erik Solér, sportssjef i Norsk Toppfotball, sier hverken de eller klubbene ønsker å stenge treninger.

– Men i dette tilfellet synes vi veldig synd på Viking. Jeg har kjent Bjarne Berntsen siden vi spilte sammen på landslaget for over 30 år siden, og jeg har ingen grunn til ikke å stole på det han sier når han føler at det er en avtale som er brutt – om ikke å avsløre laguttak eller taktiske endringer. Det er synd, og det betyr i ytterste konsekvens at ingen fra mediene eller andre interesserte vil kunne være på de siste treningene før kamp. Dette virker som et overtramp, og det er synd, mener Solér.

