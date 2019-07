J19 er ute av EM etter uavgjort mot Frankrike

(Frankrike - Norge 3–3) Norge hentet opp Frankrike tre ganger, men uavgjort mot gruppevinneren holder ikke til avansement.

Nå nettopp

Før kampen sto Skottland med null poeng, Norge og Nederland med tre og Frankrike med seks poeng. Dermed visste de norske jentene at de måtte gjøre jobben mot gruppeleder Frankrike dersom semifinalehåpet skulle leve.

– Vår inngang til kampen er at vi må vinne kampen for å kunne gå videre. Hvis resultatet i den andre kampen ligger an til å bli en nederlandsk seier så må vi vinne vår kamp med fire mål. Dersom Nederland avgir poeng går vi videre med seier, sa Norges trener Nils Lexerød til fotball.no før kampen.

Og selv om de norske jentene fikk en verst tenkelig start da Frankrike scoret etter bare ni minutter, slo de raskt tilbake og utlignet ved Emilie Bragstad. Frankrike tok på ny ledelsen før pause, men Bragstad ble tomålsscorer og sørget for at Norge kunne gå til pause med uavgjort. Frankrike tok ledelsen for tredje gang etter 75 minutter, men innbytter Sara Hørte utlignet like før full tid.

Uavgjort holder likevel ikke for å gå videre til semifinalen. Nederland gjorde også jobben mot Skottland og vant 4–0. Dermed hadde det blitt en tung oppgave for de norske jentene uansett.

Etter en blytung start på mesterskapet hvor Norge tapte 0–5 mot Nederland, slo de tilbake i den andre kampen i gruppespillet. Da slo de Skottland 4–0.