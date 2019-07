NY KLUBB: Martin Ødegaard avbildet på sin første trening i ny klubb. Foto: Javi Colmonero

Martin Ødegaard drømmer om Europa med Real Sociedad

Martin Ødegaard (20) forteller om det viktige klubbvalget, debuten som gjorde ham historisk som 16-åring og grunnen til at han forlenget med Real Madrid i et intervju med den spanske storavisen Marca.

Fredrik Tombra

Martin Ødegaard er allerede godt i gang med sesongoppkjøringen i Real Sociedad og har gjennomført to treningskamper for sin nye klubb. Han trekker frem måten baskerne ønsker å kontrollere kamper og hvordan de går i press på som avgjørende faktorer for klubbvalget.

– Jeg ser mye spansk fotball fordi jeg liker det og jeg liker måten Real (Sociedad) spiller på, sier Ødegaard i et videointervju med Marca.

Ødegaard var lenge linket til tyske Bayer Leverkusen, der nåværende Real Madrid-stjerner som Dani Carvajal og Toni Kroos blomstret på utlån, men vil ikke si så mye om hvem som meldte interesse etter den gode sesongen i Nederland.

– Det er riktig at det var store klubber som ønsket meg. Klubber som skal spille Champions League og Europa League, så selvfølgelig når du har flere gode alternativer, er det alltid vanskelig, sa Martin Ødegaard til VG i San Sebastian i starten av juni.

Han håper imidlertid å delta i de turneringene med Real Sociedad, hvor han sannsynligvis blir værende i to sesonger, og understreker til den spanske avisen at målet er å konkurrere om spill i Europa allerede denne sesongen.

TALENTER: Martin Ødegaard under presentasjonen i Real Sociedad. Til høyre sitter det svenske stortalentet Alexander Isak, som også ble signert etter en gode prestasjoner i nederlandsk fotball. Foto: Javi Colmenero

Den historiske debuten

Martin Ødegaard debuterte for Real Madrid som 16-åring, den 24. mai 2015, da han fikk spille de siste 32 minuttene av kampen mot Getafe i La Liga.

– Det var et veldig spesielt øyeblikk – en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg fikk vite at jeg skulle spille de siste 30 minuttene før kampen, men å gjøre det og komme inn for Cristiano (Ronaldo) var et stort øyeblikk, sier Ødegaard.

Han snakker videre om de nyttige erfaringene han gjorde seg da han trente med førstelaget, der han fikk et unikt innblikk i stjernenes øye for detaljer og arbeidsmetoder.

Frir til Real Madrid-treneren

Ødegaard benytter også muligheten til å rose Real Madrids franske trener, Zinedine Zidane, som er tilbake etter en svak sesong med Julen Lopetegui og Santiago Solari bak roret.

– Jeg syns Zidane er en fantastisk trener. Jeg lærte mye av ham da jeg spilte for andrelaget. Han er en av grunnene til at jeg forlenget med Real Madrid, sier Ødegaard, og trekker frem at Zidane spilte i samme posisjon som han selv.

Ødegaard tror det blir vanskelig å erstatte Cristiano Ronaldo, men er optimistisk med tanke på den kommende sesongen på Madrid-klubbens vegne:

– Nå har Zidane returnert, de har signert store spillere og jeg tror det kommer til å bli et godt år for dem.

SUKSESSTRENER: Zinedine Zidane førte Real Madrid til tre strake Champions League-titler i 2016, 2017 og 2018. Foto: GENYA SAVILOV / AFP