Pierre-Emerick Aubameyang tuppet Arsenal til seier: – Et rovdyr

(Newcastle – Arsenal 0–1) Pierre-Emerick Aubameyang (30) kom fri fra Newcastle-forsvaret én gang etter pause. Det holdt til Arsenal-seier i serieåpningen.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

I 58. minutt var Ainsley Maitland-Niles våken og rappet ballen foran en sovende Jetro Willems. Willems, som kom inn fire minutter tidligere, ventet altfor lenge på en pasning. Maitland-Niles slo ballen tidlig inn bak Newcastle-stopperne.

Der ventet Aubameyang. Fjorårets toppscorer i Premier League (sammen med Sadio Mané og Mohamed Salah) dempet ballen kontrollert og tuppet den hurtig over Martin Dúbravka.

les også The Sun: Özil og Kolasinac har havnet i gjengkrig

– Han er som et rovdyr, sier Robin van Persie, tidligere Arsenal- og Manchester United-spiss, i TV 2s studio.

– Aubameyang får det til å se veldig enkelt ut. Han fikk en veldig vanskelig avslutning til å se lett ut. Det er typisk for en klassespiss, sa Graeme Souness, nåværende Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-storspiller.

Liverpool startet med målfest:

Kun Salah har flere mål

Siden Aubameyang debuterte for Arsenal i februar 2018, har han scoret 33 ligamål. I samme periode har kun Salah nettet flere med sine 36.

Aubameyangs nettsus ble kampens eneste. Newcastle maktet ikke å skape noe særlig på tampen. Nærmest var friske Allan Saint-Maximin med et distanseskudd som Bernd Leno tok med største selvfølge.

les også Arsenal-stjernens klima-oppgjør: – Det bør skremme deg

VGLIVE: Slik var kampen minutt for minutt

Dermed ble det nedtur i første kamp som Newcastle-manager for Steve Bruce.

Før sesongen har mange spådd at Arsenals kamper kommer til å bli målrike fordi laget på papiret ser svært sterke ut fremover, mens forsvaret virker usikkert.

Første test endte hvert fall på best mulig vis defensivt for Arsenal. De har allerede nå holdt nullen på bortebane i like mange kamper som sist sesong. Tross at de manglet flere spillere.

Manchester City spilte champagne-fotball lørdag:

Stolpetreff for Newcastle

Begge lag hadde store sjanser før hvilen. Jonjo Shelvey traff stolpen med en volleykanon for Newcastle. Vertenes Joelinton var nære med hode og skuddfoten – uten å treffe.

For Arsenals del kom Pierre-Emerick Aubameyang til flere farligheter, men det var Henrikh Mkhitaryan som hadde, for anledningen, gultrøyenes største sjanse før pause. Han fikk ballen fint servert 45 grader ut av Nacho Monreal. Skuddet sto ikke i samme stil og gikk langt over.

PS! Arsenal hadde ikke Mezut Özil og Sead Kolasinac med i troppen på grunn av sikkerhetshensyn.

PS2! Det endte målløst mellom Leicester og Wolverhampton. Gjestene var nærmest seier og fikk en ball i mål ved Leander Dendoncker, men VAR annullerte målet grunnet hands.

Se Kane vise sin klasse her:

Publisert: 11.08.19 kl. 16:52 Oppdatert: 11.08.19 kl. 17:11

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post