FOTBALLSTJERNER: Lyons Ada Hegerberg og Real Sociedads Martin Ødegaard er to av Norges mest profilerte fotballspillere. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / NTB SCANPIX

Ødegaard var forberedt på oppstyr etter Hegerberg-kritikken

Martin Ødegaard (20) og Ada Hegerberg (24) har ikke hatt kontakt etter den offentlige uenigheten i juni. Ødegaard innrømmer nå at han ventet bråk da han publiserte kritikken.

– Det måtte komme, sier Real Sociedad-spilleren i siste utgave av podkasten LaLigaLoca.

I starten av juni, én dag før både fotball-VM for kvinner startet og herrelandslagets møte med Romania, gikk Norges kanskje to mest profilerte fotballspillere i klinsj.

I Josimars spesialutgave om kvinnefotball sa Hegerberg, som ga seg på landslaget i 2017, at hun ble knekt psykisk av å være med på landslaget.

Noen få timer etter at det Hegerbergs uttalelser ble kjent, kom Ødegaard med denne meldingen på bildetjenesten Instagram:

«Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? De har kvalifisert seg til VM med landet sitt (noe av det absolutt største en fotballspiller kan oppleve), og allerede fått nok negativ oppmerksomhet. De fortjener bedre. At du nå velger å gjøre et slikt intervju, er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig. Valget om å ikke spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå».

Ødegaard fikk både støtte og ris etter sitt innlegg. Slik svarte han på kritikken:

Ikke hatt kontakt

I siste episode av podkasten LaLigaLoca, som Viasat-kommentator Petter Veland, Nettavisen-journalist Jonas Giæver og Strive-kommentator Magnar Kvalvik står bak, forteller Ødegaard at han ikke har snakket med Hegerberg i etterkant.

Den utlånte Real Madrid-spilleren understreker at han følte for å si ifra. Ødegaard får spørsmål om han forsto at det «kom til å smelle» da han publiserte posten på Instagram.

– Ja, jeg skjønte at det kom til å bli oppmerksomhet. Ingen tvil om det. Det var jeg klar over.

Ødegaard får spørsmål om han er mer moden nå som 20-åring enn da han var yngre.

– Jeg tror jeg har blitt ganske mer moden, men om det er akkurat det som viser det, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg tok noe kamp, men jeg sa fra om noe jeg mente var fint å si fra om, svarer Ødegaard, som her viser sin lekne side:

Mye omtalt

Hegerberg selv har ikke kommentert Ødegaards Instagram-melding.

I LaLigaLoca-podkasten fortalte Ødegaard, en av landets mest omtalte spillere, om hvordan han opplever mediene. Han mener det stormet mest i positivt fortegn i tiden rundt overgangen fra Strømsgodset til Real Madrid i 2015. Verst var det i perioden da han trøblet på Castilla (Real Madrids andrelag).

Ødegaard sier at pressen i utlandet tar seg mer friheter enn i Norge. Særlig en spøkefull uttalelse om at det ikke var bra for selvtilliten at Real Madrid-trener Zinédine Zidane var med på trening trekkes fram.

Real Sociedad serieåpner borte mot Valencia lørdag. Hegerberg og Lyon starter sesongen hjemme mot Marseille 24. august.

Håvard Melnæs, Josimar-redaktør, mener Hegerbergs utspill var berettighet:

