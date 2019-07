GODE VENNER: Sadio Mané har helt tydelig et godt forhold til Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: OLI SCARFF / AFP

Liverpool-stjernens beskjed etter Klopp-SMSer: – Unnskyld!

46 dager etter at han vant Champions League med Liverpool kan Sadio Mané løfte nok et trofé. Men suksessen til senegaleseren gjør Liverpool-manager Jürgen Klopp til en stresset mann.

Afrikamesterskapet skaper nemlig komplikasjoner for Liverpool, ettersom Mané avslutter inneværende sesong kun 16 dager før Liverpool møter Manchester City i Community Shield.

– Det blir skikkelig vanskelig. Vi er nødt til å ta en avgjørelse, men vi har ikke bestemt oss ennå, sier Klopp til klubbens offisielle nettside.

– Du vet hvordan han er, han sender meg meldinger hele tiden. Jeg forteller ham at jeg er lei for det, men at jeg ikke kommer tilbake ennå: «Jeg kommer ikke ennå, du må la meg være i fred», sier Mané spøkefullt til BBC.

Fredag kveld skal nemlig Senegal og Algerie kjempe om å bli afrikanske mestere i Kairo.

– Jeg vil vinne dette mesterskapet først og så reise tilbake til Liverpool. Unnskyld! Jeg vet at du ønsker meg alt bra, men at du samtidig vil ha meg hjem så raskt som mulig. Beklager, men jeg ønsker å være her, er Manés beskjed til Klopp.

Liverpool har foretatt seg svært lite på overgangsmarkedet så langt. Philippe Coutinho er en av få som ryktes tilbake til klubben, noe som angivelig splitter Liverpool-supporterne.

Det er imidlertid lite som tyder på at Sadio Mané følger rådet til sjefen i det senegalesiske fotballforbundet om å bytte ut Liverpool med Real Madrid.

– For meg er Real Madrid beste klubben i verden, og selv om jeg er Barcelona-fan synes jeg Real Madrid er best. Mané burde vurdere det tilbudet skikkelig, sa Saee Seck til The Mirror.

Publisert: 19.07.19 kl. 11:40