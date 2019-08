SKADEFRYD: Klanen-talsmann Erling Rostvåg koser seg med at Herman Stengel (bildet) og Strømsgodset ligger nederst på tabellen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Klanen ler av Stengel: – Han kan vinne et opprykk neste år

Klanen var illsinte da Herman Stengel forlot Vålerenga til fordel for Strømsgodset i januar fjor. Men når lagene møtes på søndag, lover Vålerenga-supporterne noe helt annet enn sinne.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Stengel kommer for alltid til å stå som en fyr som forlot klubben på nedrig vis. Det var et forræderi. Men akkurat nå er vi ikke så sinte, for når Strømsgodset ligger på siste plass, er det egentlig bare ganske morsomt. Og det er veldig gøy å gni det inn.

Det sier Klanen-talsperson Erling Rostvåg til VG før hovedstadsklubbens møte med tabelljumbo Godset søndag klokken åtte.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

les også VG-børsen: Dette er Eliteseriens beste spillere etter halvspilt sesong

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Og Rostvåg ser virkelig sitt snitt til å gni det inn.

– Han sa jo at han dro fra Vålerenga for å vinne noe. På mange måter får han jo en sjanse til det nå: Han kan vinne seg et opprykk til neste år hvis han er heldig, sier Klanen-talsmannen, som forteller at han selv spådde Godset-nedrykk før sesongen.

I fjor fikk Stengel gjennomgå fra tribunen da Strømsgodset gjestet Intility Arena. Da sa Rostvåg at han skulle ønske supporterne hadde droppet én av sangene – men det var på grunn av moren til Stengel, ikke Stengel selv:

les også Klanen om ropene mot Stengel: – Fortjener all hetsen han kan få

Da Stengel og Vålerenga møttes i fjor, var det imidlertid midtbanespilleren som lo sist:

Så langt i år ligger Rostvåg an til å få rett med nedrykksspådommen sin: Strømsgodset ligger på bunnen av eliteserietabellen med 10 poeng.

Til sammenligning ligger Stengels gamle klubb på femteplass og ser oppover på tabellen med kamper til gode på de fleste lagene foran seg.

VG var på Strømsgodsets trening fredag, men fikk ikke pratet med Stengel da. Han har heller ikke besvart våre telefon- og SMS-henvendelser i etterkant.

Publisert: 11.08.19 kl. 12:58

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post