KOSER SEG MED MÅL: Ola Brynhildsen og Andreas Hanche-Olsen feirer Stabæks 1–0-scoring på Marienlyst. Foto: Terje Pedersen

Stabæk-finesse ga seier i bunnoppgjør - Godset i alvorlig trøbbel

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Stabæk 0–2) Hypereffektive Stabæk rystet Strømsgodset i det uhyre viktige bunnoppgjøret på Marienlyst. Strømsgodset-krisen øker i styrke.

En sterk strafferedning fra klassekeeper Marcus Sandberg, et aldri så lite kunstverk fra fremmedstormede Ola Brynhildsen og til slutt en frekk chip fra Luc Kassi gjør at det brått seg litt lysere ut for Stabæk.

Og desto mørkere for Strømsgodset, som presset og presset og presset uten å få med seg en smule. Det betyr at Henrik Pedersens menn blir stående på 10 poeng, mens Stabæk spretter opp på 14 poeng og plasserer seg over nedrykksstreken.

Jan Jönssons Stabæk har i tillegg to kamper til gode på de fleste av sine konkurrenter. Også gledelig for svensken: Stabæk har holdt nullen i to kamper på rad.

Stabæk skapte ikke mye mot Strømsgodset, men scoringene var solid lagarbeid og litt finesse. Andreas Hanche-Olsens innlegg ble møtt av Ola Brynhildsen, som på én berøring klinket kula i mål.

Det var 20-åringens andre seriemål for sesongen, og Brynhildsen har det med å gjøre det med stil når han først leverer. Hans første for året kom på brassespark i 3-1-seieren over Rosenborg.

På forhånd hadde keeper Marcus Sandberg reddet straffespark fra Amahl Pellegrino, og i tillegg leverte en strålende redning mot samme mann da Strømsgodset kom tre mot to etter hvilen.

At Kristoffer Tokstad satte returen i tverrliggeren fra seks-syv meter er et bilde på problemene på Marienlyst. Målet var mer eller mindre åpent.

De siste 45 minuttene handlet stort sett om én ting: Strømsgodset jaget utligning. Hjemmelaget trykket og trykket, skapte et par gigasjanser, men ikke veldig mange. Ved trenerbenken hoppet og gestikulerte Henrik Pedersen.

Han kastet innpå Mos i et forsøk på å finne målteften, men det var Luc Kassi som viste hvordan det skulle gjøres.

Publisert: 05.07.19 kl. 20:53