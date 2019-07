Vellykket debut på operasjonsbordet for Stølås: - En merkelig følelse

Alexander Stølås (30) ble operert i akillesen tirsdag. Det var ifølge Stølås en interessant, merkelig og ikke minst kjedelig opplevelse.

Det var i 1–1 kampen mellom FK Haugesund og SK Brann 15. juni Stølås måtte ut på båre etter bare 20 minutter. Da var Stølås usikker på hva som hendte, så på båren på vei av banen satt han oppreist og latet som han rodde en båt.

Han ble så kjørt til sykehus, hvor det ble konstatert at akillesen hadde røket. I noen dager etter dette ble det vurdert om han skulle gjennom en operasjon eller ikke, men tirsdag denne uken lå han på operasjonsbordet.

– Det var veldig merkelig. Jeg har aldri operert før, så det var litt spesielt, forteller Stølås til VG.

– Leggen er blitt tynnere

Stølås var før skaden virkelig inne i det som så ut til å bli en kanonsesong for backen. Stølås sto med tre mål og tre målgivende pasninger. I kampen Stølås skadet seg var Union Berlin på plass for å speide på nemlig backen med den vanvittige venstrefoten.

– Det var utrolig kjipt med timingen. Det var kjempekult at en så stor klubb så meg. Men at jeg har gjort det såpass bra at de kommer og ser meg, gir meg tro på at jeg kan gjøre det igjen.

Han frykter imidlertid ikke at skaden han fikk på venstresleggen hans kommer til å svekke skuddfoten.

– Leggen min har allerede blitt tynnere, men jeg tror ikke det blir noe problem å få styrken tilbake. Kirurgen sa han skulle sy den sammen sterkere enn den var, forteller Stølås og legger til:

– Jeg kommer til å trene mye med høyrefoten nå. Neste år blir det kanskje mer snakk om den enn min venstre, ler han.

JUBELBRØL: Alexander Stølås kunne juble for tre scoringer før han fikk skade på akillesen i kamp mot Brann 15. juni. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Ute resten av sesongen

FK Haugesunds fysioterapeut forteller at Stølås kan forvente rundt fem måneder uten særlig intensiv fotballtrening.

– Han kan nok gå igjen om seks uker, men han er nok ferdig for sesongen. Målet er at han skal være med for fullt i oppkjøringen til neste sesong, forteller Sørhus til VG.

Det er noe Stølås har innsett, men både han og Sørhus sier at en av de største utfordringene vil ligge i hodet på Stølås selv. Han ønsker nemlig å komme seg tilbake raskest mulig.

– Det verste som kan skje er at jeg ryker den igjen. Jeg må være tålmodig og gjøre ting riktig. Jeg må ikke pushe for hardt, men pushe smart, sier Stølås.

– Er det en som kan komme tilbake etter en slik skade er det ham. Den største utfordringen vår blir nok å bremse ham, for han har en ekstrem treningsmentalitet, sier FKHs fysioterapeut.

