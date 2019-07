STILTE OPP: RBK-trener Eirik Horneland svarte på spørsmål om RBK-fansens kritikk av klubben etter 3–2-seieren over Ranheim. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Horneland om RBK-fansens kritikk: – Den er på sin plass

TRONDHEIM (VG) (Ranheim-Rosenborg 2–3) RBK-trener Eirik Horneland mener kritikken som RBK-fansen har rettet mot klubben er på sin plass.

Erik Eikebrokk

Onsdag krevde RBK-fansens supporterklubb Kjernen at RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye må gå av. Også trener Eirik Horneland ble kritisert. Horneland stilte opp for pressen etter 3–2-seieren mot Ranheim, mens Bjørnebye var ikke å se.

– Jeg kan bare kommentere det om meg. Stig Inge må få kommentere sitt. Jeg syns kritikken fra Kjernen er betimelig, den er på sin plass. Vi har ikke levert godt nok. Vi hadde scoret 11 mål og lå på 7. plass før denne kampen, og det er ikke godt nok. Da er det betimelig at de kritiserer oss. Og så er det opp til oss å få Rosenborg på fote igjen, sier Horneland.

Krevde Bjørnebyes avgang

Det var dagen før naboduellen at Kjernen la ut et innlegg som krevde Bjørnebyes avgang.

«Det stinker av hvordan Bjørnebye har utøvd jobben sin. Vi antar det må være morsomt å være i en jobb hvor man kan leke seg med penger. Men når det viser seg at leken ikke bærer frukter, må man faktisk ta sin hatt og gå ut døren,» står det i innlegget.

– Det har blitt en del av samfunnet at vi ytrer oss både på sosiale medier og den måten. Så for meg er det helt uproblematisk. Det er helt betimelig. Vi må levere bedre enn det vi gjør.

les også – Han må være en av de beste spillerne i Eliteserien

– Pussig

Etter kampen mot Ranheim var det ikke mulig å stille Bjørnebye noen spørsmål. Det får kommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, til å reagere.

– Jeg syns det er pussig. Det er naturlig at sportslederen svarer på spørsmål når det er interesse for det. I dag har dette vært det store temaet. Jeg hadde forventet at han var tilgjengelig for pressen i dag, på samme måte som Horneland burde vært det hvis det var han det stormet rundt.

– Er det illojalt av Kjernen?

– Jeg syns det er greit at medlemmene sier meningen sin. Det er ytringsfrihet, og jeg syns ikke de går over streken med å si det de gjør. Så er det opp til Bjørnebye og resten av RBK-ledelsen å svare på det. Det er ikke så uventet at det kommer kritikk, og Bjørnebye har stort sett gått fri fra kritikk tidligere i år. Det er stort sett Horneland som har tatt støyten.

– Bør han vurdere sin stilling?

– Kjernen bruker ganske tøffe ord. Om Bjørnebye må gå eller ikke, skal ikke jeg ta stilling til, men det er naturlig at debatten kommer. Det kunne gjerne ha vært mer fokus på den jobben han har gjort tidligere.

«Snill»

Matchvinner Alexander Søderlund ville ikke si stort om stormen rundt Bjørnebye.

– Bjørnebye er snill han. Men dette får du ta med han eller klubben. Han er en fin fyr. Jeg har ikke lyst til å kommentere mer enn det, sier han til VG.

– Har dere fått beskjed om ikke å kommentere det?

– Nei. Vi kan si akkurat det vi vil.

Publisert: 04.07.19 kl. 23:31