Celtic-stjerne glipper for Arsenal

Arsenal har lenge vært på jakt etter den ettertraktede Celtic-venstrebacken Kieran Tierney (22). Men interessen ser ut til å kjølne grunnet Celtics høye prisforlangende.

Arsenal har allerede hatt to bud inne på den ungen skotten - det ene på 15 millioner pund. Men begge bud har blitt blankt avvist. Og spekulasjonene går i engelsk media på at Nord-London-klubben i stedet har kastet sin øyne på Milan-venstrebacken Ricardo Rodriguez som vil være et rimeligere alternativ.

For Glasgow-klubben skal ha hele 25 millioner pund for Tierney, hvilket er i overkant av 270 millioner norske kroner. Ifølge The Sun har Arsenal forlenget kontrakten med forsvarer Nacho Monreal. I tillegg er de ute etter Crystal Palace-kantspiller Wilfried Zaha - og slik skal The Gunners angivelig være motvillig til å sprenge deler av budsjettet på unge Tierney.

Arsenal må klare seg uten Champions League-inntekter denne sesongen, og har derfor et mindre budsjett til spilleroverganger. Og laget har fått konkurranse i kjøpskampen ettersom også Napoli skal være interesserte i å forsterke med Tierney.

NEKTER: Arsenal-managerr Unai Emery er inntil videre motvillig til å bruke så mye av budsjettet på en 22-årig Celtic-spiller. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Kieran Tierney er enormt populær i Celtic, klubben han har støttet siden han var barn. Og som han har gått gradene hos siden han var syv år gammel. KT, som han kalles, mistet to måneder i vinter grunnet en hofteskade. Men kom tilbake på laget og klubben han har et stort hjerte for. Mange Celtic-fans anser Tierney som en fremtidig kaptein, og vil nødig gi slipp på ham. Selv om klubben i sommer alt har handlet inn en potensiell erstatter i belgieren Boli Bolingoli-Mbombo.

Publisert: 09.07.19 kl. 13:51

