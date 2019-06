Sverige til VM-kvartfinalen etter drama: – Helt fantastisk

(Sverige – Canada 1-0) Sverige tapte vinter-OL, men fikk et stort plaster på såret da Stina Blackstenius’ scoring og Hedvig Lindahls strafferedning sendte fotballjentene til VM-kvartfinalen. Spissen scoret for første gang på 12 og en halv kamp.

– Helt fantastisk, sier den 23 år gamle Linköping-spilleren til Cmore.

For tre år siden scoret Blackstenius da Sverige gikk til OL-finalen. Etter 54 minutter – kjemisk fri for målsjanser- stormet den svenske spissen frem på en kontring. Ballen gikk perfekt fra Elin Rubensson via Kosovare Asllani til Blackstenius. Hun vant duellen med Canada-stopper Shelina Zadorsky og keeper Stephanie Labbé - og trillet ballen inn i mål.

– Et litt typisk Stina-mål. Akkurat de ballene liker jeg å gå på, endelig fikk jeg uttelling, sier Blackstenius.

MATCHVINNER: Stina Blackstenius jubler for den eneste scoringen i åttedelsfinalen. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Aftonbladets direktereporter, Marcus Leifby, sparte ikke på krydderet etter den perfekte kontringen og 1–0 på Parc des Princes i Paris:

«Men vilket jävla anfall, ändå. Sverige bryter, kontrar, Asllani kommer i två mot två, Blackstenius är fyra meter offside när hon börjar sin löpning, men hon löper inte rakt fram, utan snett inåt framåt, medan backarna springer rakt bakåt, och då kommer passningen inåt och Blackstenius är ett kvalster före Labbe och kan chippa bollen i mål. Snyggt!».

Canada fikk en gratissjanse til utligning 14 minutter senere. Desiree Scott skjøt ballen opp i hånden til Allsani fra en meters hold. Dermed VAR- pause og til slutt straffe.

MATCVINNER NR. TO: Hedvig Lindahl reddet straffen fra Canadas Janine Beckie. Foto: Michel Euler / TT NYHETSBYRÅN

Men Janine Beckie lykkes ikke mot Hedvig Lindahl. Sverige-keeperen – som den siste tiden har sittet på benken i Chelsea – valgte riktig og tok skuddet med et tigersprang.

– Det betydde mye å gjøre denne innsatsen etter mitt år, beskriver keeperen til SVT. 36-åringen fortalte at hun hadde gjort research på straffeskytter Beckie før kampen.

Ti minutter før slutt blåste Kate Jacewicz straffe igjen. Nå til Sverige. Men den australske dommeren måtte trekke tilbake etter en ny VAR-avgjørelse. En svensk spiller var i offside før Ashley Lawrence klippet ned Fridolina Rolfö inne i feltet.

Kosovare Asllana var nær 2–0 rett etterpå, men Desiree Scott reddet ballen på målstreken.

Canada presset på overtid. Midtstopper Linda Sembrant ble truffet i armen innenfor 16-meteren åtte minutter og 47 sekunder på overtid, men dommeren kalte ikke på VAR. Jacewicz blåste derimot av kampen til enorm svensk lettelse og jubel.

VM-kvartfinalene 27. juni: Norge – England (Le Havre) 28. juni: Frankrike – USA (Paris) 29. juni: Italia/Kina – Nederland/Japan (Valenciennes) 29. juni: Tyskland-Sverige (Rennes) Vis mer vg-expand-down

1. omgang inneholdt ikke sjanser i det hele tatt. De 45 minuttene var en gjentagelse i sikre – og noen ganger også feige – pasninger som ikke skapte noe som helst.

Spenningen og intensiteten var til stede. Selvsagt handlet kampen om veldig mye.

– De må tørre å ta flere sjanser, mente NRK-ekspert Melissa Wiik.

Sverige skal nå ut i kvartfinale mot Tyskland i Rennes på lørdag. Tyskerne har fått hvile i over to døgn mer og har utvilsomt en fordel. For tre år siden møttes nasjonene i OL-finalen. Blackstenius scoret da også, men Sverige tapte 2–1 og måtte nøye seg med sølv i Rio de Janeiro.

Publisert: 24.06.19 kl. 22:56 Oppdatert: 24.06.19 kl. 23:30