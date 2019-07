FERDIG: Marcus Pedersen jubler her for et mål med Mustafa Abdellaoue. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Marcus Pedersen ferdig i Strømsgodset

Marcus Pedersen (29) har sagt opp sin avtale med Strømsgodset, melder klubben. Han står nå fri til å finne en ny klubb.

Det skriver Strømsgodset på egne nettsider.

– Med tanke på at jeg er i siste året av kontrakten og ikke tilgjengelig for spill på grunn av skade, velger jeg å si opp avtalen med Strømsgodset. Jeg må nå bygge meg opp igjen fysisk og komme i skikkelig form, før jeg kan finne meg en ny klubb, sier Marcus Pedersen i pressemeldingen.

Spissen har trøblet med kneskade denne sesongen, og kun spilt fem kamper. I fjor var han i god form, men fikk avslutningen av sesongen spolert av en skulderskade.

– Jeg har hatt to fine perioder her. Strømsgodset er jo klubben min, men nå er det riktig å avslutte og gå videre. Jeg tar med meg mange gode minner fra Marienlyst og kommer til å savne lagkamerater og de som jobber i klubben, fortsetter Pedersen.

I mai ble han kalt inn på teppet av klubben etter en «uønsket hendelse». Ifølge Drammens Tidende skulle bakgrunnen da være at Pedersen var på byen før eliteseriekampen mot Kristiansund. Han hadde et møte med klubben, og daglig leder i klubben, Dag Lindseth Andersen, sa den gang at de så på hendelsen som alvorlig.

– Marcus har scoret viktige mål og hatt gode prestasjoner over to perioder i Strømsgodset. Vi respekterer at han nå sier opp avtalen med klubben. På vegne av SIF vil jeg takke Marcus for innsatsen og vi ønsker ham lykke til videre på veien, sier sportssjef Jostein Flo i meldingen.

Etter to perioder i klubben står spissen med 70 mål på 135 kamper. Han scoret 14 ganger forrige sesong og var en av lagets viktigste spillere.

I juni tok danske Henrik Pedersen over som hovedtrener ette at Bjørn Petter Ingebretsen måtte gi seg på grunn av helsemessige årsaker tidligere i sesongen. Strømsgodset har slitt i årets sesong og ligger helt sist i Eliteserien. Forrige runde tapte de 0–2 for Stabæk.

Publisert: 08.07.19 kl. 13:42 Oppdatert: 08.07.19 kl. 14:03