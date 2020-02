PÅ ENGLAND-TUR: Fra venstre bak: Aleksander (26), Dan Remi (25), Emil (21) og Jan Magnus (26). Fra venstre foran: Eirik (25), Martin (20), Rona (26) og Marita (26). Foto: PRIVAT

Uværet ødela fotballdrømmen: – Hjertene våre er knust

Uværet i England satte en brå stopper for kampen mellom Manchester City og West Ham – og også for denne gjengens drøm om å oppleve den engelske fotballatmosfæren.

Yoo Lene Røym Bråten (36) og Elisabeth Gullhaugen Troberg (39) har tatt initiativ til at en gruppe på åtte personer mellom 20 og til og med 26 år – med ulike utviklingshemninger – skulle få oppleve fotballkamp i England.

– Et par av dem har vært på kamp i Norge tidligere, men hoveddelen har aldri det. Fellesnevneren for gruppen er fotballinteressen, og det har vært en stor drøm for dem å dra på fotballtur, forteller Bråten.

Det har ikke bare vært enkelt å arrangere turen. Spesielt kampbilletter er vanskelige å oppdrive, forteller hun, det fordi de må ha billetter på én eller to rader og i nærheten av hverandre.

Det løste seg ved hjelp av Lørenskog-gutten og tidligere Manchester City-spiller Abdisalam Ibrahim (28), som nå spiller for kypriotiske Pafos FC. Han sponset gruppen med billetter, og etter at det var i boks, kunne Bråten og Troberg se etter rimelige fly og hoteller, som deltagerne selv betalte.

LEDSAGERE: Yoo Lene Røym Bråten (36) og Elisabeth Gullhaugen Troberg (39). Foto: PRIVAT

Alt var klappet og klart, gjengen landet sent fredag og satte seg på toget fra London til Manchester søndag morgen. Over halvveis av gårde kom den store nedturen.

– Fansanger lød fra mobiltelefonen, det var tydelig begeistring og høye forventninger til kampen. Samtalene dreide seg om favorittspillere på Manchester City og hvordan de gledet seg til å se dem i aksjon. Plutselig lød beskjeden over høyttaleranlegget:

«The game between Manchester City and West Ham is unfortunately postponed. If you want to change your tickets back to London, get off at the next station.»

– For en gruppe som trenger forutsigbarhet, trygge rammer og god tid, var dette som et slag i ansiktet. Stemningen var laber, og gråten var ikke langt unna hos flere. Andre viste det mer fysisk med å søke en armkrok hos oss. Hjertene våre er knust, sier Bråten.

– Jeg hadde gledet meg til å se Sergio Agüero, favorittspilleren min, og så hadde jeg gledet meg til å se fansen, spillerne på banen og treneren. Jeg ble litt skuffet, litt lei meg inni meg og tenkte at jeg ikke fikk sett favorittspilleren min, sier Emil til VG.

FAVORITTSPILLER: Argentinske Sergio Agüero er den ikke-britiske fotballspilleren som har scoret flest mål i Premier League. Foto: Martin Rickett / PA

For istedenfor fotballglede og god stemning endte søndagen med omtrent seks timer i tog og en deppet gjeng. Det er uvisst når kampen til Manchester City ender med å bli spilt, men gruppen kan uansett ikke forlenge denne turen ytterligere.

Nå ber de om hjelp til å få gjennomført en ny tur – og til å få oppfylt drømmen en gang for alle.

– Vi er lei oss på deres vegne og prøver å finne måter å kunne finansiere drømmen deres på. Vi kan ikke be dem om å finansiere nok en tur selv, for de har ikke så mye å rutte med, men vi har så lyst til at de skal få oppleve en fotballtur, sier Bråten.

Sander Berge og hans Sheffield United fikk imidlertid spille sin kamp søndag:

Hun har startet en innsamlingsaksjon, som har fått en kickstart ved at et bettingselskap allerede har gitt 10.000 kroner, men at de trenger mer støtte for å få det til.

– De har veldig lyst til å oppleve stemningen i den engelske fotballen. Vi er ganske tilpasningsdyktige og ikke så kresne på hvilken kamp, bemerker hun.

