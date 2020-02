Utrolige scener: Bayern-kamp avbrutt etter tilskuerbråk

Hoffenheims Bundesliga-kamp mot Bayern München ble avbrutt etter protester fra Bayern-supporterne. Kampen stoppet i et kvarter på stillingen 6–0 til Bayern. Etterpå utspilte det seg utrolige scener på PreZero Arena.

Kampen med nordmannen Håvard Nordtveit på banen, endte i ren parodi. Spillerne hadde inne i tunnelen tydeligvis inngått en ikkeangrepspakt og avsluttet kampen med å spille ballen til hver andre på midtbanen. Høyst sannsynlig i protest mot publikum.

Spillerne leverte 13 minutters antifotball. Både spillere og ledere var mest opptatt med å applaudere hjemmelagets tilskuere. Bild skriver at spillerne gikk til streik.

Bråket handler om Hoffenheim-eier Dietmar Hopp – en omdiskutert personlighet i tysk fotball. Bayern München-supporterne stilte med et svært kritisk banner på tribunen:

«Alt ved det gamle. DFB (det tyske fotballforbundet) bryter løfter, Hopp forblir en horesønn.»

UT IGJEN: Bayern-spillerne kom ut igjen etter noen minutter på banen. Foto: DANIEL ROLAND / AFP

Hopp er en 79 år gammel gründer av det kjente tyske IT-selskapet Sapp.

For en snau uke siden ble det klart at Borussia Dortmund-fansen ikke får adgang til Hoffenheims arena de neste to årene etter å ha kommet med støtende tilrop mot Hopp da de spilte mot hverandre i desember.

Også mot Borussia Mönchengladbach ble det kontroverser forrige lørdag. Da stilte Gladbach-fansen med det som så ut som en sikteskive rundt ansiktet til Hopp. Kampen ble avbrutt, og sterkt fordømt av begge lags ansvarlige. Hoffenheim-keeper Oliver Baumann kalte det en drapstrussel.

SIKTESKIVE: Hoffenheim-eier Dietmar Hopp fikk tøff behandling også av Borussia Mönchengladbachs publikum sist helg. Foto: Roland Weihrauch / DPA

Hoffenheim-spillerne forsvant i garderoben, og fikk etter kort tid følge av Bayern-mannskapet som mislyktes i å få fansen til å stoppe da kampen ble avbrutt etter 77 minutter. Bråket startet da Bayern-supporterne rullet ut Hopp-banneret 10 minutter før.

Bayern München-sjefene Hasan Salihamidzic, Hansi Flick, Hermann Gerland og Oliver Kahn og mange av spillerne var borte for å få fansen til å slutte med banneret, men fansen ville ikke høre på dem. Trener Flick var tydelig oppgitt og sint.

SINT: Bayern München-trener Hans Flick raste mot eget publikum. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Bayern-president Karl Heinz Rummenigge ga Hopp en klem oppe på VIP-tribunen før også han engasjerte seg nede på gresset.

Håvard Nordtveit spilte midtstopper fra start i kampen som endte i et dobbelt mareritt for Hoffenheim. Bayern München utspilte hjemmelaget etter alle kunstens regler. Uten den skadde stjernespissen Robert Lewandowski scoret serielederen seks mål ved Coutinho (2), Serge Gnabry, Joshua Zirkzee, Joshua Kimmich og Leon Gorteska.

