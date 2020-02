DIRIGERER: Tottenham-manager José Mourinho. Foto: ANDY RAIN / EPA

Dette mener Mourinho kan bli hans største bedrift

José Mourinho (57) skal lørdag tilbake til Stamford Bridge - nå med Tottenham. Han mener at en topp fire-plassering med Spurs vil være hans største bedrift noen sinne.

Nå nettopp

Tottenham ligger i øyeblikket akkurat utenfor topp fire i Premier League - med ett poeng opp til Chelsea på 4. plass.

José Mourinho har tidligere sagt at han største bedrift i karrièren var å bli nummer to i Premier League med Manchester United, men nå mener han at den prestasjonen kan bli overgått med Tottenham.

På pressekonferansen før lørdagens Chelsea-oppgjør ble han spurt om topp fire med Tottenham var større enn 2. plass med United. Svaret var:

– Under disse omstendighetene, ja!

– Sesongen har vært spesiell på en negativ måte, fordi vi må unnvære dem begge i mange kamper, sa Mourinho - med henvisning til skadene til Harry Kane og Heung-min Son.

– Hvis vi klarer å bli topp fire uten Harry og «Sonny», vil det være en utrolig bedrift av gutta, så vi er nødt til å gi alt.

Tottenham meddelte tirsdag at Heung-Min Son trolig ikke kan spille mer denne sesongen. Og Spurs må i forveien klare seg uten Kane.

Vanligvis er topp fire-plassering billetten til Champions League-spill, men dersom Manchester City blir utestengt i to sesonger, kan dette bli annerledes denne sesongen.

27-årige Son har scoret 16 ganger for Tottenham denne sesongen, blant annet fem ganger i Champions League.

José Mourinho var Chelsea-sjef i perioden 2004 til 2007 og deretter fra 2013 til 2015. Det ga til sammen tre Premier League-titler. Men da han på pressekonferansen fredag ble spurt om det var spesielt å komme tilbake til Stamford Bridge, svarte han på mourinho’sk med ett ord:

– Nei!

VGs tips: Under 2,5 mål.

Chelsea så lenge ut til å koble et sikkert grep om fjerdeplassen i Premier League. Men etter bare én ligaseier på fem forsøk så langt i 2020 er ikke den lukrative plassen så trygg lenger.

Bare Jürgen Klopp i Liverpool og Pep Guardiola i Man.City har plukket opp flere Premier League-poeng enn José Mourinho etter at han kom til Tottenham 20. november 2019. Slik er gjestene bare ett poeng bak Chelsea.

Foran dette oppgjøret har begge lag sine utfordringer i angrepet, og slik kan det fort bli at det er lagenes forsvar som spiller hovedrollen. Tre av fire siste innbyrdes møter har vært Under 2,5 mål-kamper.

Publisert: 22.02.20 kl. 09:59

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 26 25 1 0 61 – 15 46 76 2 Manchester City 26 17 3 6 67 – 29 38 54 3 Leicester City 26 15 5 6 54 – 26 28 50 4 Chelsea 26 12 5 9 43 – 36 7 41 5 Tottenham Hotspur 26 11 7 8 43 – 34 9 40 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

