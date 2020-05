TAR TAK: Sei Muroya ser ut til å ta tak i kampen mot Bjørn Maars Johnsen og Ulsan Hyundai. Matchen gikk i februar og inngikk i den asiatiske Champions League. Foto: JEON HEON-KYUN / EPA

Maars i gang i Sør-Korea: Ikke spytte, ikke snakke, ikke feire ...

Landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen (28) og sørkoreansk fotball drar i gang denne helgen – med strenge restriksjoner for spillerne.

For mindre enn 10 minutter siden

Her er noen av reglene som innføres når K-League sparkes i gang, ifølge Guardian og det pakistanske nyhetsbyrået APP:

* Ikke lov å håndhilse på motstanderne før eller etter kampen, bare bukke.

* Ikke feire scoringer sammen.

* Ikke stå tett sammen og snakke.

* Ikke snyte seg uten å ha noe å snyte seg i.

* Ikke «overdreven spytting».

Sør-Korea har blitt stemplet som et «suksessland» i kampen mot corona-viruset, og dermed kan fotballen starte allerede nå - dog med tomme tribuner og altså massevis av restriksjoner.

– Det er umulig at vi ikke skal snakke med lagkameratene, mener Incheon-kapteinen Kim Do-hyeok, skriver APP.

– Hvis vi ikke kan ha samtaler på banen, så kan vi ikke spille fotball i det hele tatt.

– Spillere som jevnlig spytter eller snakke tett sammen, vil få en advarsel. Sanksjonene blir avgjort av ligaen, sier Kwon Oh-gap, toppsjef i K-League, til Guardian.

Nesten over hele verden er ligaene nedstengt. Sør-Korea vil nå bli en av de ytterst få seriene som spiller.

– Målet er å gjennomføre ligaen. Alt annet vil være en bonus, sier Kwon.

K-League har spilt i 37 år, men opplever nå mer oppmerksomhet enn noen gang, rett og slett fordi fotballelskere ikke har så mange andre valg. Og fra at ligaen først febrilsk jaktet på en innenlandsk rettighetshaver, har K-League nå skrevet ti internasjonale TV-avtaler, melder Guardian.

– Det er en stor mulighet for oss til å vise fra Asias beste liga, mener Kwon i K-League.

Sør-Korea ble rammet av corona-viruset allerede i slutten av februar, da serien skulle ha startet. Men landet har bare 255 døde - det vil si 0,5 pr. 100.000 innbyggere. Norge har til sammenligning 4,0 døde pr. 100.000.

Bjørn Maars Johnsen er imponert av hvordan sørkoreanske myndigheter har taklet krisen:

– De har hatt mye bedre kontroll på viruset her. Fra første dag har de forsikret seg om at folk er trygge. De har sporet telefoner og holdt oss informert på melding om hvor det er smitte og hvor vi kan oppholde oss. Myndighetene har vært veldig åpen om situasjonen. Det er viktig å informere om at dette ikke bare er et lite virus – som Trump ville sagt – men at vi må ta det på alvor, sa Maars Johnsen til VG sist helg.

Fredagens åpningskamp går mellom regjerende mester Jeonbuk Motors – med tidligere Mourinho-assistent José Morais ved roret – og cupmester Suwon Bluewings. Bjørn Maars Johnsens Ulsan Hyundai er også blant favorittene til gullet. De har blitt topp 4 de siste fire årene.

Jeonbuk har dominert sørkoreansk fotball de siste ti årene og har vunnet fem av de seks siste ligatitlene.

VGs tips: Ulsan-seier

Ligastart i Sør-Koreas K League 1, og her er fjorårets tabelltoer Ulsan Hyundai vår favoritt.

Vertene scoret nest flest ligamål i 2019, og så ut til å sikre seg sitt første ligamesterskap på 15 år. Men laget raknet noe på sesongens oppløpsside. Det bør kunne fungere som motivasjon for å begynne den nye sesongen på best mulig måte.

Militær-laget Sangju Sangmu endte på en tilfredsstillende 7.plass i fjor. Men har over vinteren mistet en drøss med spillere. Og ble påført tap i syv av 12 siste bortekamper i ligaen.

Vi tester en hjemmeseier på Ulsan til 1,55 i odds og spillestopp er lørdag kl. 06.55.

Publisert: 08.05.20 kl. 11:50

