Kalasseier for Klaveness

Av Leif Welhaven

TRIUMFATOR: Lise Klaveness taler på Fotballtinget i fjor. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Uansett hva man mener om toppfotballens privilegerte posisjon opp mot andre hensyn, er det hevet over tvil at Norges Fotballforbunds elitedirektør har gjort en utmerket jobb med å få aksept for å gå i gang igjen.

Abid RaJA og regjeringen gir norsk toppfotball akkurat det de ønsker. Avstandsreglene i resten av samfunnet gjelder ikke lenger innen elitefotballens «kohort».

Begrepet har militære tradisjoner fra romertiden, og for fotballfolket har veien til mål vært styrt av en taktisk god hærfører.

Mens mange i fotball-lobbyen har ropt høyt i alle kanaler, har Lise Klaveness kjempet med strategisk kløkt og innestemme. Hun fortjener ros for grundigheten i tilnærmingen til å få toppfotball på denne siden av sommeren, helt uavhengig av hvilket standpunkt man måtte ha om regjeringens prioritering av feltet opp mot andre formål .

Sett med Norges Fotballforbunds briller har de siste ukene inneholdt et mandat om å finne en pakkeløsning det kunne være mulig å selge inn til myndighetene. Den jobben har Klaveness & co lykkes med.

En oppstart vil medføre at det sprer seg en enorm lettelse for alle involverte i toppen av norsk fotball. Også for fans vil et grønt lys naturligvis ha mye å si for å spre glede i en tung tid, og skape en følelse av stas for fotballhjerter landet rundt.

Alle som har en interesse i at fotballstart nå er det riktige å gjøre, rette en stor takk til Lise Klaveness for hvordan prosessen er blitt håndtert.

Det er også positivt å merke direktørens innretning til offentlige samtaler rundt et vanskelig tema. Den har vært nyansert, med en respekt for at temaet er krevende - og ikke så rett-frem som mye av det samstemte fotballkoret i sosiale medier kan gi inntrykk av.

Strategien har vært smart av Klaveness i en tid der det kanskje bør tas en debatt i norsk fotball om hvordan ståa er for takhøyde for motstridende oppfatninger.

Nøkkelen til å få ja til toppfotball var åpenbart at det ble funnet et konsept som smittevern-ekspertisen kunne kjøpe, og som igjen førte til at presset på regjeringen om å prioritere toppfotball har tiltatt dag for dag.

Med denne endringen bør det være mulig å ha flere tanker i hodet samtidig.

For eksempel går det an å glede seg sitrende over at det skal bli eliteball igjen, men samtidig erkjenne at det er konsekvenser det er sunt å problematisere.

At TV 2 kunne avsløre at leger tilknyttet eliteserieklubber ikke synes coronaplanen er helt uproblematisk fra et faglig ståsted, er for eksempel et poeng lobbyistene ikke bør behandle med retorisk harelabb.

De er nok også forhold rundt kjønn, bredde og andre idrettsgrener det trolig vil være mulig å føre prinsipielle diskusjoner om, men her kjenner vi ikke detaljene før det kommer en veileder til uken. Men selv om regjeringens ja er kjønnsnøytralt i toppfotballen, er jo realiteten at det trolig bare er herrene som er kjapt i spill igjen.

Et underkommunisert poeng i offentligheten er dessuten hvordan den ikke-idrettsinteresserte delen av befolkningen vil reagere på særregler for proffe idrettsutøvere. Hvis du blåser i fotball og selv må leve et hverdagsliv med avstandsprinsipper, er det en fare for at forskjellsbehandlingen svekker motivasjonen til å delta i dugnaden, litt avhengig av hvordan det videre forløpet blir.

Også her kunne noen av de mest skrikende stemmene med fordel utvist litt mer ydmykhet overfor at det finnes relevante perspektiver som trekker ulik vei.

Argumentet som selvsagt taler i favør av å slippe toppfotballen til, selv om praktiske forhold gjør at andre ikke skulle klare å etablere et tilsvarende smittevernregime og følgelig må vente, er dimensjonen på næringen og antallet arbeidsplasser. Den kampen fortjener all mulig respekt, men har medført krevende politiske problemstillinger opp mot et totalbilde.

Nå har fotballen vunnet frem, og da er det vill og jubel på gang.

Det skulle bare mangle, med tanke på hva det betyr i miljøet.

Men forhåpentligvis ledsages dette også av en erkjennelse av hvor privilegert denne gruppen faktisk er, sammenholdt med en rekke andre, og denne posisjonen må tåle å bli debattert.

Og den dagen eliteserien sparkes i gang og blodet bruser, kan Fotball-Norge sette litt ekstra pris på at de har en elitedirektør med et kjølig hode og evnen til å håndtere komplekse problemstillinger.

Publisert: 07.05.20 kl. 16:47 Oppdatert: 07.05.20 kl. 19:02

