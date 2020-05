KAN JUBLE: Kanskje var det slik Mohamed Elyounoussi reagerte da han fikk vite om Celtics seriegull mens han var på joggetur i Sarpsborg. Her feirer han scoring i ligacupen mot Hibernian i november. Foto: LEE SMITH / REUTERS

Moi fikk gullbeskjed på joggetur: – Skjønte ingenting

Mohamed «Moi» Elyounoussi (25) har nå vunnet seriegull i tre forskjellige land.

Mandag ble det klart at den skotske ligaen er avsluttet med Celtic som seriemestere på antall poeng i snitt per kamp. Glasgow-klubben, der også Kristoffer Ajer er en nøkkelspiller, har nå vunnet ligaen ni ganger på rad.

For Mois del var det første gang i Skottland, der han er på utlån fra Southampton denne sesongen, men landslagsspilleren er ikke fremmed for å løfte trofeer.

Etter gullene med Molde i Norge og FC Basel i Sveits har han nå gått til topps i tre forskjellige land.

– Det begynner å ta seg opp. Det er fantastisk. Jeg hadde ikke trodd dette for noen år siden, sier Moi til VG på telefon fra Sarpsborg, der han har oppholdt seg siden coronaviruset satte en stopper for fotballen.

Beskjeden kom mens 25-åringen var på joggetur.

– Mot slutten av økten rant det inn meldinger fra kompiser som gratulerte meg. Jeg skjønte ingenting, og det kom litt brått på, men det var som forventet. Det var kanskje det mest fornuftige å gjøre med tanke på at vi ledet ganske greit, og at det var få kamper igjen. Jeg gleder meg til å få medaljen, selv om det var en litt rar måte å vinne på, sier Elyounoussi.

Kantspilleren har vært uheldig med skader denne sesongen, men leverte effektive fire mål og to målgivende pasninger på ti seriekamper for Celtic. Han noterte seg også for ett mål og én assist i løpet av seks Europa League-kamper, og to mål og tre assists på tre ligacupkamper.

I utgangspunktet er han nå ferdigspilt i den skotske storklubben, ettersom låneavtalen fra Southampton utløper til sommeren, men det er uvisst hvor veien går videre.

– Jeg har fått signaler om at Celtic er veldig godt fornøyd med meg, så får vi se hvordan det blir. Jeg har ikke noe hastverk med å bestemme noe ennå, så er jeg klar for å begynne å trene igjen til sommeren, enten det blir i Southampton eller et annet sted.

Ajer har ikke besvart VGs henvendelser etter at hans tredje skotske ligatittel ble et faktum.

