Kommentar

Premier League-oppstarten: Egokamp om milliardene

Av Leif Welhaven

FØR FOTBALLEN TOK PAUSE: Ulike klubber har ulike interesser hva gjelder restarten av engelsk fotball. Her er Premier League-managerne Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola avbildet under Manchester-derbyet 8. mars, der Manchester United slo City 2–0. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Fortell meg hva du mener er den mest rettferdige løsningen for engelsk toppfotball i coronatiden, og jeg skal si deg hvilket lag du tilhører eller holder med...

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Championship-klubben Hull City har nylig formelt tatt til orde for at sesongen bør kanselleres. Helserisiko og frykten for et juridisk etterspill om noe skulle gå galt smittemessig, er hovedargumentene som legges til grunn.

Det er bare avsenderen av brevet som vet om dette er den eneste motivasjonen, men det viser en side ved spillet om engelsk ball som er interessant: Enormt sterke egeninteresser råder, og argumentasjonen om hva som er rimelig og rettferdig har en tendens til å sammenfalle hva ulike aktører selv er tjent med. Hull City ligger på 21. plass i Championship. På de ti siste kampene for corona-brekket kom på, var 0-2-8 den poengmessige fasiten.

les også Watford-kaptein nekter å komme på trening – bekymret for sønnens helse

Skulle en kansellering på nivå to skje, er det trolig ikke mange minuttene før rettferdighetskortet trekkes fra Norwich eller andre i bunnen av Premier League. For det er vel ikke fair at noen får rykke opp fra en liga som ikke blir fullført? Hilsen klubber med interesse av null nedrykk.

Ulike baktepper som dette er blant årsakene til at diskusjonen om hva som skjer milliardgaloppen i viruskrisen er en så langvarig affære.

Riktignok beveger den seg med museskritt, og nesten alle spillerne er tilbake på treningsfeltet i små grupper uten kontakt under et strengt og desinfiserende regime.

les også Premier League nærmere oppstart: Klubbene får returnere til trening

Men mye gjenstår ennå i arbeidet med å bli enige, i en verden der hva hver enkelt tjener eller taper på ulike løsninger har preget mye av ordskiftet, både blant klubbene og mellom fans i sosiale medier.

Mens det i Tyskland tilsynelatende gikk forholdsvis greit å oppnå en enighet internt i fotballen, er frontene steile i England. Men hvordan diskutere rettferdighet uten å farges av hva ens egen favorittklubb vil komme best ut av?

Hvor mange Liverpool-fans har du for eksempel hørt argumentere med at det av hensyn til folkehelsen kan være best å avslutte sesongen nå? Det ville jo vært en katastrofe for klubben, etter en 30 år lang titteltørke. Heller ikke å få trofeet basert på en «poeng per kamp» løsning vil være optimalt for de røde, for selvsagt ønsker man å vinne ligaen etter 38 spilte kamper. Hva ville akkurat de samme menneskene ment om de holdt med et bunnlag?

les også Jubel for fotball-start på puben: – Har vært et savn

I motsatt ende av tabellen har det dannet seg en lobby, bestående av klubber som for alt i verden vil forbli i det lukrative selskap. Her er motstanden stor mot ideen om å komme i gang igjen på nøytrale arenaer. Hvorfor? Fordi klubbene er redde for å miste hjemmebanefordelen. West Ham og Brighton er andre klubber som har uttrykt skepsis til en slik løsning, og Aston Villas Christian Purslow har sagt rett ut hvor vanskelig en avgjørelse om å gi opp hjemmefordelen vil være for enhver fan av klubben.

Hvis da nøytrale baner i realiteten er det som kan lettest gi grønt lys for seriespill, hvor mange tilhenger av disse klubbene vil mene at denne løsningen er den mest rettferdige i det store bildet?

Andre har tatt til orde for at å droppe nedrykk, og eventuelt la Leeds og West Bromwich komme opp i en midlertidig utvidet liga, kan være en mest fair løsning.

Hvem er mest for dette? Tja, etter all sannsynlighet folk som enten selv holder med ett av dagens bunnlag, eller de to klubbene som for øyeblikket topper Championship.

Og sånn går no dagan inntil videre.

Det blir sikkert spill igjen til slutt, men det er ikke rent lite diplomati som trengs for å få så mange interessenter til å trekke i samme retning…

Publisert: 22.05.20 kl. 09:44 Oppdatert: 22.05.20 kl. 09:56

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om Premier League

Fra andre aviser