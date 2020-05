MESTERE 2019: Moldes Magnus Wolff Eikrem (tv) feirer 4-1 scoringen til Leke James (th) i eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Bodø/Glimt på Aker Stadion Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Slik blir eliteseriestarten 2020

Lørdag ettermiddag ble Eliteserie-starten for året presentert. Molde møter Rosenborg i andre serierunde, lørdag 20. juni.

– Det er herlig. Da får vi kickstartet dette, sier Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim om godbiten i andre rund.

De tre første serierundene ble presentert direkte på Eurosport Norge lørdag. Øvrige serierunder vil bli klare i etterkant av UEFAs styremøte 27. mai.

– Nå har man landet på normale hjemme og bortekamper, og det er gøy, tillegger Fredheim.

Første runde spilles slik:

Tirsdag 16. juni:

Aalesund-Molde

Rosenborg-Kristiansund

Viking-Bodø/Glimt

Odd-Sandefjord

Stabæk-Mjøndalen

Sarpsborg 08-Vålerenga

Onsdag 17. juni:

Start-Strømsgodset

Haugesund-Brann

I annen serierunde er det klart for et skikkelig lokaloppgjør: Regjerende mester Molde tar imot Rosenborg.

Lørdag 20. juni:

Molde- Rosenborg

Bodø/Glimt- Haugesund

Søndag 21. juni:

Kristiansund-Aalesund

Brann-Viking

Vålerenga-Stabæk

Strømsgodset-Odd

Mjøndalen- Sarpsborg 08

Sandefjord-Start

– Seriestart i Eliteserien er ikke viktig bare for toppklubbene selv, men hele norsk fotball. Kortreiste kamper – primært ved bruk av buss – har vært et avgjørende premiss for oppsettet av de første serierundene for å holde smitterisikoen på et lavest mulig nivå, sier konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn.

