Bodø/Glimt vil leie fly: – Koster fort et sekssifret beløp

Fotballfolket får servert Molde-Rosenborg allerede i andre serierunde. Lørdag ble de tre første rundene i Eliteserien presentert.

– Det er herlig. Da får vi kickstartet dette, sier Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim om godbiten i andre runde.

De tre første serierundene går uten publikum. Øvrige serierunder vil bli klare i etterkant av UEFAs styremøte 27. mai.

MESTERE 2019: Moldes Magnus Wolff Eikrem (tv) feirer 4-1 scoringen til Leke James (th) i eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Bodø/Glimt på Aker Stadion Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Bodø/Glimt, som geografisk befinner seg lengst unna resten av lagene, starter borte mot Viking 16. juni, før Haugesund kommer til Aspmyra 21. juni. Torsdag 25. juni er det kveldsoppgjør på Lerkendal.

– Hvordan kommer dere til å reise?

– Oppsettet er kortreist, men for oss blir alt relativt langreist. Jeg tipper det blir charterturer på oss, alt tilpasset smittevernreglene, sier Bodø/Glimt-leder Frode Thomassen.

Han forteller at «det fort koster oss et sekssifret beløp» å chartre et Widerøe-fly.

– Det er ganske mye dyrere å reise med charter, men det kommer an på hvor langt du reiser og om du må overnatte. Vi har tidligere brukt noe charter, blant annet til Trondheim. Vi må bare finne oss i det, sier Thomassen.

– Er det fair at dere bekoster det selv?

– Det er en diskusjon vi får ta senere. Nå er vi bare glade for å komme i gang.

– Nå har man landet på normale hjemme og bortekamper, og det er gøy, sier Kenneth Fredheim i Eurosport.

NFF og Norsk Toppfotball har tidligere planlagt for eliteseriestart der lagene deles i geografiske grupper, men dette har man altså gått bort fra.

– Seriestart i Eliteserien er ikke viktig bare for toppklubbene selv, men hele norsk fotball. Kortreiste kamper – primært ved bruk av buss – har vært et avgjørende premiss for oppsettet av de første serierundene for å holde smitterisikoen på et lavest mulig nivå, sier Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund.

Han håper at UEFA-møtet 27. mai vil gi svar på veien videre.

– Forhåpentligvis får vi da flere avklaringer rundt kvalik til E-cup og internasjonale datoer for landslag. Det har igjen betydning for hvor mange ledige datoer vi har til å avvikle nasjonale turneringer, sier Fisketjønn.

Runde 1

Tirsdag 16. juni:

Kl 18.00:

Aalesund-Molde

Rosenborg-Kristiansund

Viking-Bodø/Glimt

Odd-Sandefjord

Stabæk-Mjøndalen

Kl. 20.30:

Sarpsborg 08-Vålerenga

Onsdag 17. juni:

Start-Strømsgodset (kl. 18.00)

Haugesund-Brann (kl 20.30)

Runde 2

Lørdag 20. juni:

Molde- Rosenborg (kl. 18.00)

Bodø/Glimt- Haugesund (kl 20.30)

Søndag 21. juni:

Kl. 18.00:

Kristiansund-Aalesund

Vålerenga-Stabæk

Strømsgodset-Odd

Mjøndalen- Sarpsborg 08

Sandefjord-Start

Kl. 20.30:

Brann-Viking

Runde 3

Onsdag 24. juni:

Kl. 18.00:

Aalesund - Brann

Viking - Mjøndalen

Haugesund - Kristiansund

Stabæk - Sandefjord

Start - Molde

Kl. 20.30:

Odd - Vålerenga

Torsdag 25. juni:

Sarpsborg 08 - Strømsgodset (18.00)

Rosenborg - Bodø/Glimt (20.30)

