Oppsettet for Eliteserien kan endres etter nye reiseråd fra regjeringen

Fredag legger regjeringen etter planen frem nye råd for ferie- og fritidsreiser i Norge. Det vil avgjøre hvordan Eliteseriens første runder ser ut.

Etter at Eliteserien fikk grønt lys for å kamper fra 16. juni, startet arbeidet med å sette en ny terminliste for landets øverste liga.

Da opplyste Leif Øverland i Norsk Toppfotball at de 16 klubbene ville bli delt inn i fire puljer for i størst mulig grad få «kortreiste» kamper – og at Eliteseriens versjon av kohorter trolig betød at klubbene spilte både hjemme og borte mot samme motstandere i løpet av de seks første rundene.

Nå kan det bli en endring etter at helseminister Bent Høie mandag varslet at det kom nye restriksjoner for feriereiser på regjeringens pressekonferanse fredag. Stavanger Aftenblad melder at Eliteseriens planlagte «gruppespill» kan bli vraket, og det bekrefter også konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund.

– Vi ser på ulike alternativer. Poenget er kortreist innledningsvis, og vi har masse ulike spilleplaner. Men vi går nye runder med myndighetene før helgen, og de nye reiserådene fra regjeringen som er varslet på fredag vil være veldig førende. Da kan det bli en mer tradisjonell spilleplan, opplyser NFF-sjefen til VG.

Fotballederne har tidligere kommunisert at den nye terminlisten kan offentliggjøres på toppfotballens opprinnelige festdag 16. mai. De nye reiserådene fra regjeringen blir isåfall presentert fredag ettermiddag, som vil bety et hektisk arbeidsdøgn på Ullevaal stadion frem til oppsettet skal slippes dagen etter.

– Det er et arbeidsmål, opplyser Fisketjønn om de fortsatt rekker å få ferdig spilleplanen for Eliteseriens første runder lørdag.

– Hva med treningskamper?

– Det står på blokken, men det er ikke avgjort ennå. Vi prøver å åpne opp for treningskamper. Å gå rett inn i seriespill vil oppleves utfordrende, innrømmer konkurransedirektøren.

– Blir det slik at dem som møter hverandre innledningsvis i sesongen også må møtes i treningskampene i forkant?

– Det har vi ikke diskutert tett ennå, svarer Nils Fisketjønn.

