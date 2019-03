UVISS FREMTID: Kjetil Rekdal er fortsatt ansatt i Start, men treneren får ikke lede laget. Foto: NTB scanpix

Rekdal-møte med Start utsatt

Fredag var Kjetil Rekdal innkalt til et såkalt drøftelsesmøte med Start etter at klubben opprettet en personalsak mot ham. Nå har trenerens advokat utsatt samtalene.

Det bekrefter styreleder i IK Start , Monica Bergin Grimstad, overfor VG.

– Det stemmer, skriver Grimstad i en SMS.

Ifølge VGs opplysninger skyldes utsettelsen at Rekdal har engasjert advokat Erik Flågan. Sammen skal de ønske bedre tid til å forberede seg til møtet som kan være med på å avgjøre fremtiden på Sørlandet for 50-åringen. VG var i kontakt med Rekdals advokat fredag formiddag. Han satt da i et møte, og har i etterkant ikke besvart VGs henvendelse.

Bakgrunn: Overrasket Rekdal fratatt treneransvaret i Start

Sjokkmelding

Det er bare et døgn siden Start publiserte den overraskende pressemeldingen på sine nettsider: Kjetil Rekdal, mannen som mottok Kniksens hederspris så sent som 25. november, var fritatt sine arbeidsoppgaver som klubbens trener på grunn av en nylig opprettet personalsak.

Det skal, etter det VG kjenner til, over tid ha vært misnøye internt i klubben med Rekdals holdninger. Det skal ikke dreie seg om bare en episode, men summen av flere ting, har kilder opplyst til VG.

For Rekdal skal beskjeden fra styreleder i Start en drøm AS, Christopher Langeland, ha kommet som et sjokk.

– Jeg har aldri hatt en lignende dag i mitt liv, men det er lite jeg får gjort med det når jeg sitter her. Jeg fikk ikke noe forvarsel om noe som helst. Da var det bare å snu i døren og kjøre hjem etter møtet, men det er fryktelig vanskelig å prate om det, sa Rekdal torsdag kveld.

les også Rekdal på scenen etter Start-saken: – Aldri hatt en lignende dag

Klubben trygg på avgjørelsen

I etterkant av Starts pressemelding fikk klubben kritikk av både trenerforeningen og Rekdals advokat for prosessen. Det svarte styreleder Langeland slik på:

– Vi har opprettet en personalsak mot Kjetil Rekdal i dag. Vi er helt trygge på at det var den riktige beslutningen. Så ønsker vi ikke å kommentere noe mer rundt den, uttalte Langeland til VG.

– Hvordan reagerer du på kritikken mot prosessen fra Teddy Moen og Kjetil Rekdal?

– Vi er helt trygge på at det var den riktige beslutningen. Så ønsker vi ikke å kommentere noe mer rundt den.

