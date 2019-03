ENDELIG: Steffen Lie Skålevik feirer med målscorer Jonathan Lindseth. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ullands fot og Eikrems hode reddet poeng for Molde

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08-Molde 1–1) Det var mye av grunnen til at det var så viktig for Molde å få Eirik Ulland Andersen til klubben: Hans presise pasningsfot hjalp gullfavoritten til en sen utligning i Sarpsborg.

Magnus Wolff Eikrem, av alle, steg høyest på Ulland Andersens presise frispark i det 90. minutt, og dermed reddet Molde det ene poenget da det så som mørkest ut, selv om laget fremsto mye bedre etter pause.

Men det var mildt sagt utrolig at Sarpsborg 08 ikke ledet ved pause, etter en noe overraskende overkjørsel av seriefavoritt Molde. 7–1 telte vi i målsjanser, og flere av sjansene til hjemmelaget var store, men ballen spratt litt feil, foran mål, eller gikk rett utenfor, fra Steffen Lie Skålevik, Jørgen Strand Larsen, Jonathan Lindseth, Kristoffer Zachariassen - eller Joachim Thomassen.

Sarpsborg-kaptein Thomassen hadde et skudd som gikk centimetere over målet til Andreas Linde hos Molde. Sarpsborgs spillemessige overtak ble bare større og større jo lengre omgangen ble. Molde kom knapt ut fra egen halvdel, slet både med klareringer og markeringer, og eget spill eksisterte nesten ikke de første 45 minuttene.

Det heter seg at «pausen kan endre kamper». Slik var det i Sarpsborg søndag kveld. Kampen endret veldig karakter etter pause, Molde så mer ut sånn vi har sett dem i vinter, med kjapt pasningsspill, gode bevegelser, og Sarpsborg ble løpende imellom. Det lå an til en Molde-scoring, kanskje?

Neida, i hvert fall ikke med det første ... Etter å ha skapt sju sjanser før pause uten å score, viste Sarpsborg 08 hvor uforutsigbar fotball kan være. En eneste sjanse skapte Sarpsborg i 2. omgang, men den scoret de på ...

Ole Jørgen Halvorsen gjorde en god jobb på høyresiden, spilte til Matti Lund Nilsen, som fant Jonathan Lindseth. 08-debutanten var kvikk på avtrekkeren, Andreas Linde var sjanseløs - og Sarpsborg var i en fortjent ledelse etter 68 minutter. Fortjent, på grunn av den første omgangens store dominans.

Molde skapte to muligheter, samt fem cornere, pluss et farlig frispark i 2. omgang. Det var nok, det ble avgjørende. Denne gangen slapp Molde å reise fra Sarpsborg uten poeng, noe som ville vært en dårlig start for trener Erling Moe.

Men den gode foten til innbytter Eirik Ulland Andersen - og et overraskende hodestøt fra Magnus Wolff Eikrem var nok: Det endte 1–1 i Sarpsborg.

Publisert: 31.03.19 kl. 19:54