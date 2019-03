UTTALTE SEG IKKE: Kjetil Rekdal forlot Sør Arena uten å prate med pressen etter 0–1-tapet for Aalesund. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Start: Kjetil Rekdal leder ikke lagets neste trening

Start opplyser at Kjetil Rekdal (50) og klubben er enige om at han ikke skal lede lagets trening tirsdag.

– Spillerne har treningsfri i morgen. Treningen tirsdag morgen vil bli ledet av Joey Hardarson og Andreas Jensen, skriver Monica Grimstad, styreleder i Start, til VG.

– Hva er årsaken til det?

– Begge parter er enige om at det er best å gjøre det slik frem til tirsdagens møte, svarer Grimstad.

STYRELEDER: Monica Grimstad, styreleder i Start, etter tapet for Aalesund. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Lørdag visste ikke Start-ledelsen hvem som kom til å styre fotballagets økter de neste dagene.

– Jeg aner ikke om det har vært trening i dag (søndag), men om det har det, så har Hardarson/Jensen ledet den, sier Grimstad.

Rekdals advokat, Erik Flågan, har ikke besvart VGs henvendelser om temaet.

Partene skal ha et drøftelsesmøtet om saken tirsdag. Grimstad melder at det etter dette møtet blir bestemt hvem som skal lede laget resten av uken. Neste søndag venter KFUM Oslo.

Start innkalte Rekdal til et drøftelsesmøte fredag, men dette ble utsatt etter ønske fra Rekdal og Flågan, ifølge Grimstad.

Slik forlot Rekdal stadion lørdag:

Bakgrunnen for kaoset

Start offentliggjorde torsdag at de hadde opprettet en personalsak mot Rekdal, og at han er fritatt fra sine arbeidsoppgaver som hovedtrener.

Rekdal og hans advokat Erik Flågan mener derimot at Start ikke har presentert noe gyldig grunnlag for å nekte Rekdal å gå på jobb.

Før lørdagens tap mot Aalesund var det full forvirring om hvem som skulle være kampleder. Start hevdet på sin side at Hardarson og Jensen skulle ha den oppgaven, mens Flågan varslet at Rekdal skulle gjøre det.

Styrte laget mot klubbens vilje

Drøyt halvannen time før avspark gikk Rekdal i garderoben, og ti minutter før kampstart fikk VG bekreftet at han skulle lede laget. Slik ble det – mot klubbens vilje.

Grimstad og Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm, hadde et møte med Kjetil Rekdal og Erik Flågan før kampen lørdag.

Ifølge Fædrelandsvennen kom Flågan med et økonomisk forslag for å løse situasjonen, men det var langt unna hva Start var villige til å betale. Avisen skriver at Rekdal fikk nok i møtet, forlot rommet og gikk i garderoben.

Her kom han ut på stadion:

