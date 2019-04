Viking-treneren ble omtalt som «dinosaur» – nå lovprises han etter serieåpningen

STAVANGER (VG) I løpet av det siste året er det blitt hevdet at Bjarne Berntsen er «en dinosaur» som har hatt spillere mot seg. Nå får 62-åringen støtte av både lagets største profiler og Kåre Ingebrigtsen.

– Generelt får trenere altfor fort kritikk basert på enkeltresultater, som Bjarne Berntsen fikk i fjor. Han har mye erfaring og han stoler på sine ferdigheter og metoder. Det har ført Viking tilbake i Eliteserien og til en kanonåpning i 2019. Han fortjener ros, sier tidligere RBK-sjef Kåre Ingebrigtsen til VG.

Den nye Eurosport-eksperten har fått med seg den tidligere skepsisen mot Berntsen. Mjøndalen-spiller Christian Gauseth påsto i et Eurosport-intervju fjor at Viking-trenerens kunnskaper var så utdaterte at han var som en dinosaur i fotballsammenheng. I podkasten Fotballradioen hevdet i tillegg TV 2-ekspert Jesper Mathisen at flere av Berntsens egne spillere var misfornøyde med ham.

Taklet utspillene

Berntsen fikk med seg kritikken, og svarte med å vinne Obos-ligaen i sin første sesong som trener etter comebacket. Selv om han ikke lot seg affisere, innrømmer 62-åringen at ikke alt var like kjekt å høre.

– Jeg syns ikke det var kritikk. Jeg syns bare det var morsomt. Noe av det var ikke så morsomt, men det tåler vi, sier Berntsen til VG.

Han setter samtidig pris på de positive ordene fra Ingebrigtsen.

– Det er veldig kjekt å få ros fra en kapasitet som Kåre. Jeg tror han vet hvordan vi jobber. Vi er veldig strukturerte, systematiske og tydelige. Vi gjentar, gjentar og gjentar. Det tror jeg er viktig i fotball hvis du skal bli bedre, forteller den tidligere forsvarsbautaen, som har 33 A-landskamper for Norge og blant annet har sittet som visepresident i Norges Fotballforbund og styreleder for Norsk Toppfotball.

Hylles av spillerne

Før denne sesongen utnevnte Berntsen 26 år gamle Zlatko Tripic til Stavanger-lagets kaptein. Den målfarlige kantspilleren mener innholdet i Gauseths og Mathisens påstander var direkte feil.

Ifølge Tripic var Berntsen den viktigste årsaken til at Viking rykket opp og startet Eliteserien med en leken seier over Kristiansund.

– Bjarne Berntsen er en veldig, veldig flink menneskekjenner. Det er kanskje hans største egenskap. Han er en mann med mye erfaring og han er en god fagmann som er viktig for klubben, sier Tripic til VG.

– Ekspertene mener feil

Sørlendingen er imponert over måten Berntsen taklet trøkket fra omgivelsene på i løpet av fjorårssesongen. Selv om mange var skeptiske, holdt Viking-treneren hodet kaldt, ifølge Tripic.

– Han håndterte presset på en fantastisk måte. Han var kanskje den som var mest rolig da vi hadde størst press på oss i de fire siste kampene, da det var liten sjansen for opprykk. Det var han som beholdt roen. Den klarte han å spre til oss spillere. Det var veldig avgjørende for at også vi skulle ha troen på det, sier Tripic, som får støtte av lagkamerat Tommy Høiland.

– Ekspertene mener som regel feil. Det er ofte motsatt av det de sier. Bjarne har vist kritikerne og ekspertene at han er en dugende trener, sier Viking-spissen til VG.

Publisert: 04.04.19 kl. 10:32