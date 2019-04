RUNDSPILT: Nicklas Bendtner og Rosenborg fikk det tøft i serieåpningen mot Bodø/Glimt søndag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Kommentator mener RBK har et Bendtner-dilemma: – Ser ut til å svekke laget

Én uke etter at han ble vraket til RBK-troppen til en treningskamp på grunn av «for tynt grunnlag», var Nicklas Bendtner (31) i trøndernes startoppstilling i serieåpningen. Adresseavisens kommentator beskriver det som «pussig».

– Grepet med å sette Bendtner i tier-posisjonen, hva var tanken med det? Det så rart ut med tanke på at laget og spillet fungerte så godt mot Norrköping (3–0-seier) uten Bendtner, sier Birger Løfaldli til VG.

Rosenborg-trener Eirik Hornelands laguttak ble diskutert i trøndernes serieåpning søndag.

Roar Strand, Norges mestvinnende fotballspiller med 16 seriemesterskap for Rosenborg, mener RBK har en utfordring med Bendtner, men han vil ikke kalle det et problem.

– Jeg er usikker på om han passer inn slik Horneland vil spille. Det trengs løpskraft i den rollen, og det er ikke det som er styrken hans, mener Strand.

– Forsvarer han en plass på RBK-laget nå?

– Sånn han spilte mot Bodø/Glimt, så gjør han ikke det. Men det er flere som må opp ett hakk eller to. Samtidig vil jeg berømme Glimt. Det var artig å se dem, sier Strand, som er tydelig på at Horneland må tørre å benke dansken.

I en kommentar skriver Løfaldli at «Bendtner er blitt et problem for RBK». Han beskriver dansken som «en stjerne som står i en særstilling, og som ledelsen er forsiktig med å utfordre». Når han ikke leverer varene, oppstår problemet.

I forrige uke ble Nicklas Bendtner utelatt fra Rosenborgs spillertropp til treningskampen mot Norrköping. Horneland mente dansken «hadde for tynt grunnlag» etter treningsleiren i Marbella.

Rosenborg lekte seg til en 3–0-seier mot forrige sesongs serietoer i Sverige.

Én uke senere var Bendtner å se i Rosenborgs startoppstilling i 0–2-tapet mot Bodø/Glimt.

Dette sa Horneland om valget av Bendtner fra start før kampen:

Bendtner-dillemmaet

Dansken fikk karakteren 3 på VG-børsen i søndagens kamp.

Løfaldli mener Bendtner søndag viste at han ikke er god nok per dags dato og han tror situasjonen er vanskelig for Rosenborg.

– De har et dilemma. Hvis Bendtner skal komme opp på det nivået de ønsker, så må han «matches». Det så ut til å være tanken i fjor også. Problemet nå er at han heller ser ut til å svekke laget når man sammenligner Glimt-kampen med kampen mot Norrköping, sier kommentatoren.

– Utfordringen for RBK er hva de skal gjøre med Bendtner. Benker de ham, er det en indirekte beskjed om at de har gitt opp «Prosjekt Bendtner».

Ikke RBK-krise: – Planløst

Løfaldli beskriver serieåpningen som «elendig» og mener det er vanskeligere å få en dårligere start.

– Jeg sliter med å se hva de vil. Det er planløst. Det er verre at det er inntrykket enn at man ser at de mislykkes med en plan, sier han.

– En ting er resultatet, men enda verre er måten det skjer på. Det var større sjanse for en større Glimt-seier enn at Rosenborg skulle ha redusert, sier Løfaldli.

Nå har Horneland og hans lag én uke til å forberede seg til møtet med Odd på Lerkendal.

– Dette var bare én kamp. Jeg vil ikke si at det er krise i Rosenborg ennå, men presset kommer fort, sier Løfaldli.

– Det er allerede usikkerhet rundt Horneland på grunn av situasjonen med sparkingen av Kåre Ingebrigtsen og den omfattende prosessen det var å hente ham til klubben i vinter. Det skal ikke mange kamper til med dårlige resultatet før det virkelig blir tøft for ham.

VG har ikke fått kontakt med Rosenborg-trener Eirik Horneland.

Publisert: 02.04.19 kl. 09:39