BENYTTET SJANSEN: Iver Fossum (til venstre) og Alexander Sørloth (i midten med Omar Elabdellaoui). Joshua King til høyre. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Kommentar

Lagerbäck fikk se at Norge er mer enn Ødegaard og Haaland

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Færøyene 4–0) Før kampen snakket vi naturlig nok mest om at sjansen til å se Erling Braut Haaland for Norge forsvant i oppvarmingen. Etter kampen gikk det mest i hvordan Alexander Sørloth benyttet den muligheten han fikk.

Oppdatert nå nettopp







Fotball er ofte et nådeløst spill. Med en mann ute med skade, må naturlig nok en annen få sjansen. Og ofte kommer gode karrierer ut av mer eller mindre store tilfeldigheter: De som bruker de mulighetene de får, til å overbevise, de kommer ofte langt.

Erling Braut Haaland ble tidenes programhelt. Det er neppe mange som er mer omskrevet før en fotballkamp - uten at han spilte et eneste minutt. Det gikk galt på oppvarmingen. Men både Lars Lagerbäck og det norske folk får mange muligheter til å se Erling Braut Haaland ved senere anledninger.

Imens kan vi kose oss med «reservene».

For Lars Lagerbäck må kampen mot Færøyene ha vært splittet: Han håpet å få se trioen Martin Ødegaard, Joshua King og Erling Braut Haaland sammen, se hvor mye de tre kunne skape mot en antatt svak motstander på hjemmebane. Han hadde jo Mohamed Elyounoussi tilbake i form også.

Men i skuffelsen over at tre av de fire ble skadet, fikk Lagerbäck og publikum se at Norge har flere spillere som kan prestere på dette nivået. Iver Fossum fikk sjansen da først Ødegaard, og så Mohamed Elyounoussi, meldte forfall.

Fossum, en oppofrende spiller som har vist Lagerbäck hva han kan også tidligere, brukte sjansen til å bli et realt alternativ for Norge også i mars. En flott scoring, en elegant styring, sørget for at Norge ledet 2–0 etter bare åtte minutters spill. I 2. omgang var det en ren «reserve-scoring», da Fossum la opp til Alexander Sørloth - som satte inn 3–0.

Sørloth, en spiller som har ligget rett bak de foretrukne spissene til Lagerbäck i lang tid, benyttet sjansen da Haaland måtte gi seg etter oppvarmingen. Og i løpet av noen få minutter i 2. omgang viste Sørloth at han er til å stole på, at han kan score mål, og at Lars Lagerbäck ikke trenger å være bekymret selv om King eller Haaland, den foretrukne duoen, skulle bli skadet.

Norge brukte kampen mot Færøyene til å vise at de kan. Vel er ikke motstanderen all verden, det vet alle. Men her var det full tenning, mye godt spill. Norge scoret på halvparten av sjansene sine, fikk vist et uvanlig tyst Ullevaal-publikum at de kan spille fotball, økte rekken av kamper uten tap på Ullevaal til 16 før møtet med Serbia i mars - og viste ekte spilleglede mot Færøyene.

Det er mars 2020 som gjelder, Serbia på Ullevaal. Og det er lenge til, hele fire måneder er det til neste landskamp. I Fotball er fire måneder en evighet, nesten halvparten av en ligasesong i Europa. Og der ligger noe av problemet for Lars Lagerbäck: Laget hans kan stort sett gi seg selv nå, i november. Men om fire måneder kan mye være annerledes, noen er skadet, noen har byttet klubb og andre igjen har havnet på benken.

Ja, han kan si at han har fått mange svar denne høsten. Spillestilen ligger der, og med få utskiftninger i troppen er det ingen som tviler på hvordan Norge skal spille. Likevel ligger det der, usikkerheten, helt til mars måned.

Da avgjøres det, egentlig, om fotballårene 2018 (Nations League) og 2019 (EM-kvalik) har vært vellykket. Norge har kun tapt to fotballkamper på de to årene.

Likevel vil mars 2020 avgjøre om Norge endelig kommer til et mesterskap - eller om det blir «nesten» nok en gang.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 15.11.19 kl. 19:51 Oppdatert: 15.11.19 kl. 20:04







Mer om