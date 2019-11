Manchester United videre i Europa League etter festfotball

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Partizan 3–0) Ole Gunnar Solskjær (46) fikk nyte en etterlengtet forestilling av frittflytende angrepsfotball da laget hans sikret avansementet til utslagsrundene i Europa League med to kamper igjen av gruppespillet.

Fine scoringer av Mason Greenwood, Anthony Martial og Marcus Rashford varmet publikum på Old Trafford på en regnfull og kjølig novemberkveld i Manchester.

Det varmet utvilsomt også Solskjærs hjerte å se alle sine tre spisser score i samme kamp, etter at han har fått mye kritikk for ikke å ha erstattet Romelu Lukaku, som etter sommerens overgang har scoret flere ligamål for Inter enn hele United.

Den overbevisende forestillingen sender United til topps i Europa League-gruppen, med to poeng ned til AZ Alkmaar, og sikrer avansement fra gruppespillere allerede med to kamper igjen å spille. Det hadde vært en perfekt kveld for de rødkledde hvis ikke Scott McTominay hadde pådratt seg det som så ut som en ankelskade, og måtte byttes ut et kvarter før slutt.

les også United-kapteinen til VG om Solskjær: – Som om Ferguson kom inn døren

Avansementet betyr at Solskjær kan spare mange stjerner fra å reise den svært lange turen til Nur-Sultan i Kasakhstan for å møte Astana den 28. november. Trolig var dette noe han hadde i bakhodet da han valgte å ta ut en overraskende sterk ellever til tross for at mange spillere har fått mye kampbelastning i det siste, og at en hjemmekamp mot Brighton i Premier League venter på søndag.

Nordmannen gjorde fire endringer fra laget som tapte borte mot Bournemouth i helgen: Sergio Romero, Marcos Rojo, Juan Mata og Mason Greenwood var de nye fjesene i startoppstillingen. Det var kun den fjerde kampen fra start for sistnevnte denne sesongen, men den 18 år gamle spissen utnyttet som vanlig muligheten. Halvveis ut i første omgang scoret han sitt tredje mål for sesongen – alle har kommet de sjeldne gangene han har spilt fra start – etter en fin stikker fra Rashford, som frem til da hadde misbrukt flere store sjanser.

les også Hevder dette er Solskjærs januarliste: – Ligner på desperasjon

Scoringen fikk en forløsende effekt for hjemmelaget: Martial fulgte opp med en råsterk scoring like etterpå etter å ha dratt av to mann på flott vis, før Rashford endelig fikk scoringen sin like etter pause, med en knallhard avslutning i krysset.

Takket være sin målgivende pasning til Martials 2–0-mål ble Greenwood, i en alder av 18 år og 37 dager, tidenes yngste spiller med både mål og assist i samme kamp i Europa League, ifølge Opta.

Rosenborg ble ydmyket i Europa League. Se høydepunktene her:

