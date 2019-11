PÅ FARTEN IGJEN: Mathis Bolly (t.h.) under sin første eliteseriekamp for Molde, mot Sarpsborg 08 på Aker Stadion, i juli. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Moldes lynving: – Jeg var arbeidsledig

MOLDE (VG) Tidlig i 20-årene hadde Mathis Bolly (28) scoret mot Bayern München på Allianz Arena, og fått Elfenbenskysten-debuten som Didier Drogbas lagkamerat.

Nå nettopp







Men i en alder av 28 år er det ikke først og fremst fotballkamper man forbinder med Oslo-gutten og Molde-spilleren Mathis Bolly. Det er skader.

Siste i rekken: Et brutalt overtråkk på Lerkendal søndag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Jeg føler meg i bedre og bedre form, fortalte Bolly da han møtte VG til intervju forrige mandag.

Så smalt det selvfølgelig i nabofeiden mot Rosenborg. Det gikk ganske «bra». Ingen alvorlig skade, melder Bolly til VG mandag formiddag. Lørdag fikk han drøyt 20 minutter på banen i 2–0-seieren mot Kristiansund.

les også Molde-treneren mot ny kontrakt: Fleiper om Solskjær som assistent

Uten inntekt

I begynnelsen av oktober ble Moldes raskeste spiller belønnet med treårskontrakt, etter et «prøveår» i blått og hvitt.

Da Mathis Bolly flyttet hjem til Oslo i fjor sommer, etter et sammenhengende år som skadet fotballspiller, så han på Molde som det perfekte stedet å fortsette karrieren.

– Men ingen vil betale en spiller som ikke kan spille på mange måneder, forteller Bolly, som i et halvt års tid måtte ta grep på egenhånd.

Mathis Bolly møtte VG i Molde i forrige uke. Foto: Sindre Øgar

Utgangspunktet var ikke det letteste: Han slet som vanlig med skader, han var uten inntekt og han oppfylte heller ikke kravene til trygd.

– Jeg var arbeidsledig, og jeg følte meg sånn også. Jeg gikk en usikker tid i møte, og ankelskaden var ikke fin den heller. To ganger måtte jeg inn for å operere, beskriver han.

Mathis Bolly Født 14. november 1990 i Oslo Spilte ungdomsfotball i Lyn, Oppsal og Holmlia, før han gjorde sin seniordebut for Lillestrøm i 2008. Gikk til Fortuna Düsseldorf i 2013, og senere til Greuther Fürth i 2016. Ble klar for Molde foran åres sesong, og har nylig signert kontrakt ut 2022. Representerte Norge på yngre landslag, men har valgt å spille seniorfotball for Elfenbenskysten (ivoriansk far). Fikk ett innhopp for landet i VM 2014.

Løsningen ble oppsparte midler, personlige trenere og idrettens helsesenter. Bolly legger ikke skjul på at han hadde nok å ta av etter årene i Fortuna Düsseldorf- og Greuther Fürth, men som fotballspiller vil man jo helst legge av penger.

– Jeg skal ikke lyve. Det var ukomfortabelt og nytt for meg, sier han.

Slik så det ut da Mathis Bolly reddet Molde i Europa i sommer:

Skadeplagene opp gjennom årene handle om litt ymse: Anklene, hoftene, hamstringene og knærne. Et brudd i ankelen er det som har holdt ham borte store deler av de siste årene, men det «kan jo skje alle», som Bolly sier.

– Molde var førstevalget mitt. Jeg forhørte meg med spillere de har hjulpet, som Harmeet Singh. Molde har en god kultur der treneren lytter til fysioterapeutene. Det har jeg slitt med tidligere. I Tyskland er det treneren som bestemmer alt, og han hører ikke nødvendigvis på fysioterapeuten, beskriver 28-åringen.

Valgte Elfenbenskysten

Han har tidligere berømmet Molde for tålmodigheten. Ikke minst er det viktig å komme seg over kneika mentalt, slik at man ikke løper rundt og frykter en ny skade.

les også Søderlund ble utvist og sang «hater Molde by» blant supporterne

– Akkurat det kan jeg ikke få sagt nok: At klubbene må være klar over at det tar tid å komme tilbake. Utrolig nok er det mange som ikke har lært seg den biten. Mange er altfor stresset og vil at du skal spille med en gang, sier Bolly, som valgte Elfenbenskysten fremfor Norge i begynnelsen av 20-årene.

– Det var i den perioden karrieren var på «peak». Jeg spilte fast i Bundesliga, gjorde det bra der og jeg var i ferd med å bli tatt ut i Norges tropp til U21-EM. Elfenbenskysten kom på banen, og jeg måtte bruke lang tid på å ta et valg. Men til slutt merket jeg at hvis jeg sa nei til Elfenbenskysten, så kom jeg til å angre.

les også Klanen tar avstand fra tribunekaoset på Åråsen

– Elfenbenskysten hadde alltid vært en inspirasjon for meg, og drømmen om å spille for dem var rett og slett større enn å spille for Norge, sier Bolly, som fikk en del reaksjoner etter valget.

– Ikke det at jeg ikke hadde vært stolt over å spille for Norge, men jeg ble overrasket over at mange tok det veldig ille opp. Jeg var ikke forberedt på det.

Publisert: 03.11.19 kl. 10:20







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 27 18 5 4 60 – 27 33 59 2 Bodø/Glimt 26 14 8 4 55 – 35 20 50 3 Odd 26 13 7 6 39 – 32 7 46 4 Rosenborg 27 12 9 6 45 – 35 10 45 5 Viking 26 11 7 8 45 – 38 7 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om