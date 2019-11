MØTER I RETTEN Nicklas Bendtner (t.v.) og advokat Anders Nemeth på vei inn i Københavns Byret 2. november i fjor i forbindelse med voldssaken mot Bendtner. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Bendtner om taxi-skandalen: – Følte meg som Michael Corleone fra «Gudfaren»

Nicklas Bendtner slipper tirsdag 5. november boken sin «Begge sider». Der åpner han blant annet opp om taxi-hendelsen høsten 2018 som endte med fotlenke-soning for stjernespissen.

For mindre enn 10 minutter siden







– Han har etter hvert blitt en moden mann, familiefar, en smule gråhåret og fast bestemt på at gjøre sin forretning lovlig. Men han har de andre mafiabossene imot seg. De vil ikke gi slipp på ham. “Just when I thought I was out – they pull me back in,” roper han desperat til sine familiemedlemmer. Det er akkurat sånn jeg har det. Som Michael Corleone, forteller Nicklas Bendnter i boka si «Begge sider», og tenker da på Corleone som spilte mafia i de berømte Gudfaren-filmene.

Her sikter han til da han natt til 9. september i 2018 havnet i klammeri med en taxi-sjåfør i København. Da ble den danske spissen først anholdt og deretter løslatt før han ble siktet for vold mot taxi-sjåføren.

les også Bendtners kjæreste: Hevder han slo taxisjåføren i selvforsvar

«Hvem er mine demoner?»

31-åringen forteller om en verden som faller sammen like etter denne hendelsen, at alt rakner. Han forteller om natten på politistasjonen på Bellahøj i København. Om natten som utviklet seg på en måte ikke en gang en «spåkone» kunne forutse.

– Alt velter på et blunk. En klubb i Dubai trekker sitt ville tilbud, mine private reklameavtaler blir annullert, og folk fordømmer meg. Folk tror jeg seriøst ville snyte en mann for 52 kroner, skriver han i boka.

Men han trekker frem at det ikke er mafiaboss fra Gudfaren som har sendt han dit. Det er demoner.

– Hvem er mine demoner? Jeg vet ikke. Jeg vet bare at de bor i meg. Bor i min fortid, i mine dårlige beslutninger og i alle folk som tror de kjenner Nicklas Bendtner gjennom aviser og meninger på internett.

les også Slik skal bråket mellom Bendtner og taxisjåføren ha utspilt seg

Fullstendig alkohol-forbud

En ting den danske superstjernen tar opp i boka som, og som han beskriver som vanskelig, var å sone tiden sin i fotlenke med fullstendig alkohol-forbud.

– Alkohol er ikke bare min kryptonitt. Det har også vært min trøst i dårlige tider. En slags flukt når ting har gjort vondt. Nå har jeg ingen steder å flukte. Jeg må bearbeide tingene i edru tilstand. Vil jeg klare det? Jeg er sikker på at jeg klarer det, skriver 31-åringen om tankene rundt dette.

Foruten alkoholen, mener han også at han fikk negativ særbehandling under soningen. Det til tross for at han fikk beskjed om at de på ingen måte kunne gi han særbehandling.

– De sa det som det var. De måtte holde et ekstra øye med meg, for de ble også sjekket i denne saken. « Tar noen bilde av deg spise frokost på Dragør Havn, så får vi sjefene etter oss. Vi er også under lupen», mener spissen han skal ha hørt fra de som satte på fotlenken og som skulle kontrollere Bendtner under soningen.

Han forteller også om det han beskriver som tilbakebetaling for Rosenborg. Ifølge boka la har han aldri før trent så hardt som han gjorde i denne perioden. Han forteller at han like etter lenken ble satt på delte bilde av lenken rundt foten. Han ønsket å sende et budskap om at han godtok straffen, og ville gjøre alt i sin makt for å komme sterkere tilbake.

– Etter øktene la meg ned på varmekablene helt pumpet for krefter. Om det hadde oppstått en brann i den andre delen av leiligheten ville jeg ikke kunne gjort noe med det. Jeg måtte bare ha blitt liggende nede og håpe ting løste av seg selv.

Publisert: 04.11.19 kl. 18:34







Mer om