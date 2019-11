Lewandowski satte målrekord da Bayern ydmyket Dortmund

(Bayern München - Borussia Dortmund 4–0) Robert Lewandowski scoret to ganger, og satte målrekord da Bayern München knuste erkerival Borussia Dortmund.

Først stanget han inn 1–0 etter et kvarters spill, med et kvarter igjen var han iskald nok en gang, denne gangen alene med keeper. Bayern vant til slutt 4–0.

Det var polakkens mål nummer 15 og 16 i Bundesliga denne sesongen, spissen har dermed scoret i samtlige 11 ligakamper denne sesongen. Det er rekord i Bundesligaen.

Toppscorerlisten i Bundesliga 1. Robert Lewandowski, 16 mål (Bayern München)

2. Timo Werner, 13 mål (RB Leipzig)

3. Rouwen Hennings, 12 mål (Fortuna Düsseldorf)

31-åringen står i tillegg med seks mål i Champions League, også der har han scoret i samtlige kamper. Kun én gang har toppscoreren gått målløs av banen denne sesongen, det var mot Bochum i den tyske cupen, da kom han inn som innbytter. Totalt har han scoret 23 mål i alle turneringer denne sesongen.

To seire etter trenersparking

Bayern München har hatt en varierende start på sesongen, og etter 5–1-tapet mot Eintracht Frankfurt forrige helg, mistet Niko Kovac jobben som Bayern-trener.

Assistent Hansi Flick har fått det midlertidige ansvaret. Han ledet laget til seier over Olympiakos i midtuken.

Mot erkerival og tabellnabo Borussia Dortmund i toppen fortsatte seiersmarsjen.

Lewandowski headet inn 1–0, etter hvilen skulle han doble, men ble tatt i feltet. Men ballen trillet videre til Serge Gnabry, som plasserte inn 2–0.

Lewandowski la på til 3–0, før Dortmunds Mats Hummels scoret selvmål på sin gamle hjemmebane.

Seieren gjør at Bayern klatrer over Dortmund på tabellen. De er nå nummer tre, med like mange poeng som RB Leipzig på 2. plass, og ett poeng bak Borussia Mönchenbladbach, som kan øke luken til fire poeng mot Werder Bremen søndag.

