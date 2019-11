Christian Eriksen og Åge Hareide. Foto: Bjørn S. Delebekk

Danmark vant 5–1 i Dublin sist: – Det blir spesielt å komme tilbake

Med tre forrykende mål var Christian Eriksen avgjørende sist Danmark spilte en avgjørende kamp i Dublin. Mandag trenger de bare ett poeng for å gå til EM - men Åge Hareide vil ikke spille for uavgjort.

– Irland vil komme frem, fordi de skal vinne, og vi skal gjøre som vi pleier, sa Hareide på en pressekonferanse søndag.

– Vi skal presse som vi pleier, vi skal forsvare oss som vi pleier, og vi skal angripe som vi pleier, sa Danmarks norske landslagssjef.

I 2017 kvalifiserte Danmark seg til Russland-VM med 5–1 over Irland i Dublin. På samme arena skal de prøve å kvalifisere seg for neste års EM mandag.

– Det blir spesielt å komme tilbake. Det gikk så fantastisk sist jeg spilte der. Jeg husker den kampen godt. Jeg har etter hvert også sett en del klipp fra den, sa Christian Eriksen på pressekonferansen søndag.

Han scoret tre mål og var avgjørende for Danmarks 5–1-seier den gang.

– Den kampen rangerer høyt over karrierens høydepunkter. Det er ikke mye som er større enn å skyte landet sitt til et VM-sluttspill på den måten.

Men det startet ikke så bra i 2017. Irland tok ledelsen 1–0 etter bare seks minutters spill.

– Det var ikke etter planen. Men målet kom så tidlig, at vi hadde god tid.

Andreas Christensen utlignet, så scoret Eriksen tre strake mål - og Nicklas Bendtner avsluttet med et straffespark til 5–1.

– Jeg håper selvfølgelig at det samme skal skje igjen, sier Totteham-spilleren.

Danmark og Irland har møttes veldig mye de siste årene. De var også i samme gruppe i Nations League, og da endte begge kamper 0–0. I den første EM-kvalik-kampen, som gikk i Københavns Parken, endte det også uavgjort; 1–1.

Om Danmark skulle tape, får de, som Norge, en ny sjanse gjennom playoff i Nations League til våren.

Uansett skal Åge Hareide erstattes av Kasper Hjulmand som dansk landslagstrener til sommeren. Christian Eriksen mener at nordmannen har alle muligheter til å få seg en spennende jobb videre:

– Vi vet hva som har skjedd med landslaget under Åge. Jeg tror saktens han kan få enda en god jobb. Hvis han vil, sa Christian Eriksen på pressekonferansen søndag.

– Jeg håper at han fortsetter (som fotballtrener) så lenge som mulig, men det er selvfølgelig opp til Åge selv.

