Så ut til å gå på årets første ligatap - så snudde kampen på på overtid

(Aston Villa - Liverpool 1–2) En scoring fra Mahmoud Hassan Trezeguet så lenge ut til å påføre Liverpool årets første ligatap. Så dukket Andy Robertson og Sadio Mané opp like før slutt.

En spinnvill opphenting fra Liverpool sikret tre poeng for Liverpool i en kamp som lenge så ut til å ende med tap. Etter å ha ligget under 1–0 etter 20 minutter dukket Andy Robertson opp og stanger inn utligningen for Liverpool etter 87 minutter. Fire minutter ut i overtiden stanger Sadio Mané inn seiersmålet til Liverpool, som dermed ikke mister terreng i toppen av tabellen.

Sovende forsvar

Liverpool fikk det tøft i bortekampen mot Aston Villa i den første omgangen. Allerede etter minuttet spilt fikk Mahmoud Hassan Trezeguet en stor mulighet for hjemmelaget som Alisson reddet.

Men etter 21 minutter dukket mannen fra Egypt opp igjen. Et frispark fra John McGinn ble slått i boks, og Trezeguet satte ballen helt upresset i mål bak Alisson. Målet ble sjekket av VAR for mulig offside, men kanten var aldri offside-plassert. Det var heller et urovekkende passivt Liverpool-forsvar som lot kanten komme helt fri i boks som gjorde jobben enkel med å sette inn 1–0 for hjemmelaget.

– Hastetime hos optiker

Kun syv minutter etter Aston Villas scoring, ble det nettsus i den andre enden. Sadio Mané la i boks til Roberto Firmino som satte ballen i mål, men assistentdommer vinket med flagget.

Ved første øyekast så det ut til at Firminos scoring ville bli godkjent, men de berømte VAR-strekene ville det annerledes. Ifølge VAR var Firminos skulder over linja, og dermed sto offside-avgjørelsen.

Det fikk fotballekspert Lars Tjærnås til å gni seg i øynene:

SKUFFET: Tom Heaton sto en strålende kamp for Aston Villa, men klarte ikke å hindre Robertson og Mané i å sikre Liverpool seieren på tampen av oppgjøret. Foto: ANDREW YATES / X03469

Snuoperasjon

I andre omgang presset Liverpool på for scoring, men et solid og kompakt Aston Villa-forsvar sto godt i mot Jürgen Klopps menn. Både Sadio Mané og Trent Alexander-Arnold var nære scoring, men det var altså Andy Robertson som sikret jubel i bortesvingen.

Tre minutter før fulltid dukket han opp på bakre stolpe etter innlegg fra Mané. Den stanget han hardt i mål til 1–1 på Villa Park.

I siste overtidsminutt dukket Sadio Mané opp på en corner og stanget Liverpool opp i 2–1. Dermed snudde Liverpool kampen og vant alle tre poengene på Villa Park.

